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Argentinski trener Maurisio Poketino izjavio je danas da veruje da će fudbalska reprezentacija SAD "postići velike stvari" nakon njegovog odlaska u Mančester junajted.

Reprezentacija SAD savladala je prošle noći u Sinsinatiju selekciju Haitija sa 2:0, golovima Kristijana Pulišića i Džulijana Hola, čime je obezbedila ukupni trijumf od 8:0 u četvrtfinalu KONKAKAF Lige nacija.

To je bio poslednji meč Poketina na klupi SAD. On je trebalo odmah posle utakmice da otputuje za Englesku kako bi preuzeo Mančester junajted.

"Siguran sam da će ova grupa igrača postići velike stvari u budućnosti. U to nemam nikakve sumnje", rekao je Poketino na konferenciji za medije posle utakmice, prenosi I-Es-Pi-En (ESPN).

"Spoj iskusnih i mlađih igrača, uz talente koji tek dolaze, mislim da predstavlja savršenu kombinaciju. Način na koji sada vode stvari čini me ponosnim na sve igrače, čitav tim i ceo igrački kadar", dodao je on.

1/9 Vidi galeriju Maurisio Poketino Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin/Instagram

Poketino nije ostvario samo vezu sa igračima. Izgradio je poseban odnos i sa navijačima, koji su nakon poslednjeg zvižduka sudije skandirali njegovo ime.

"Povezanost sa navijačima me je na kraju zaista dirnula. Veoma sam zahvalan i zauvek ću biti zahvalan na načinu na koji su nas svi u ovoj zemlji prihvatili", rekao je Poketino.

Poketino je rekao da je tokom same utakmice uspevao da ostane fokusiran na ihru, ali se to promenilo čim se oglasio poslednji sudijski zvižduk.

"Naravno da je teško jer je emotivno, zaista volim ove momke, igrače, članove stručnog štaba, vas navijače, sve vas. Čak i ako se ponekad nismo slagali u načinu kako vidimo određene stvari... takav je život. Treba prihvatiti kritike, prihvatiti da nemo može imati drugačije mišljenje od vašeg, da može imati drugačije ideje. Ali to je život, a kroz takva iskustva čovek raste", rekao je on.

Poketino je upitan da li će biti na raspolaganju da pomogne Fudbalskom savezu SAD u izboru svog naslednika, ali je Argentinac rekao da neće učestvovati u tom procesu.

"Mislim da to nije moj posao. Oni imaju kapacitet i znanje da pronađu prave ljude sa pravim profilom. Ne umem da procenjujem svoje kolege i smatram da to nije moj posao. Pre više od dve godine angažovali su Emu Hejs (za žensku reprezentaciju SAD), a zatim i Maurisija Poketina. Mislim da imaju dobro oko. Imaju dobar fudbalski ukus", rekao je Poketino.

Reprezentacija SAD će svoju narednu takmičarsku utakmicu igrati krajem marta u Los Anđelesu protiv Meksika, u polufinalu Lige nacija.

Kurir sport / Sportske.net