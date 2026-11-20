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Liza Vološina je žena fudbalera kijevskog Dinama Nazara Vološina koja na sebe privlači pažnju neodmerenim izjavama i provokativnim fotgrafijama.

Zanimljivo je da se zgodna brineta u ukrajinskim medijima pojavljuje i pod imenom Jelisaveta Kandiba, dok nakon udaje koristi prezime Vološina.

Liza Vološina u crnoj haljini Foto: Printskrin/Instagram

Zajedno pet godina

Ljubavna priča između Lize i Nazara traje nekoliko godina. Tačnije, bili su zajedno pet godina, kada su odlučili da se venčaju 11. juna 2026. u Kijevu. Svadbeno slavlje organizovali su u krugu porodice i prijatelja.

Kako pišu ukrajinskih medija, Liza je šest godina starija od fudbalera. Lepa brineta često pozira u elegantnim i atraktivnim kombinacijama, objavljuje fotografije sa različitih foto-sesija, prikazuje šetnje, restorane, kupovinu i putovanja. Povremeno snima i objavljuje video-snimke sa svojim suprugom Nazarom.

Liza Vološina sa suprugom Nazarom Foto: Printskrin/Instagram

Nije novac najvažniji

U žižu ukrajinske i evropske javnosti Liza je dospela u novembru 2024. godine. Tada je privukla pažnju medija izjavom da joj je potrebno 1.000 američkih dolara mesečno, za lagodan život u Kijevu. Istakla je i da joj zarada dečka nije najvažnija, već njegovi ciljevi i ambicije.

Tokom razgovora sa jednim blogerom, Liza je odgovarala na pitanja o skupim poklonima koje joj je Nazar kupovao i o tome koliko novca smatra dovoljnim za pristojan život u Kijevu. Otkrila je da joj je fudbaler poklanjao skupe prstenove i torbe, ali je naglasila da novac nikada nije bio presudan u njihovoj vezi. Dodala je i da joj je omiljena marka automobila BMW.

Liza Vološina sa najnovijim modelom BMW koji je dobila od supruga Foto: Printskrin/Instagram

Aktivna na društvenim mrežama

Aktivna je na platformama kao što su Instagram i TikTok, gde deli sadržaj iz svakodnevnog života. Na Instagramu je prati preko 17.000 ljudi, uglavnom iz Ukrajine. Obožava da na društvenim mrežama pokazuje šta rade ona i njen suprug.

Jedna od zanimljivijih objava bila je ona u kojoj su zajedno pripremali lazanje. Liza je pokazala kako Nazar učestvuje u kuvanju, što je privuklo pažnju ukrajinskih sportskih portala. U drugoj objavi prikazala je kako suprug sedi za računarom i igra video-igre tokom reprezentativne pauze.

Liza Vološina i Nazar Vološin na venčanju Foto: Printskrin/Instagram

Štitila muža

Jedna od najburnijih situacija dogodila se u avgustu 2026, posle utakmice Dinama protiv grčkog PAOK u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Nazar je dobio veliki broj negativnih komentara zbog svoje igre, a jedan navijač ga je veoma grubo kritikovao. Liza nije ostala nema.

- Morate malo šire da gledate, jer posmatrate samo onu stranu na kojoj se Nazar isključio. Ili uopšte niste gledali utakmicu ili se jednostavno ne razumete - napisala je Liza.

1/15 Vidi galeriju Liza Vološina Foto: Printskrin/Instagram

Oštar odgovor

Kada je navijač nastavio sa uvredama, Liza mu je uzvratila još oštrije:

- A stvorenje si ti. Ako sebi dozvoljavaš da tako govoriš, onda zaslužuješ da te i ja nazovem stvorenjem koje ništa ne razume i kome je jedino važno da nekoga ocrni.

Liza Vološina sa mužem Nazarom Vološinom slavi titulu prvaka Ukrajine Foto: Printskrin/Instagram

Upoznali se na netu

Fudbaler Dinama iz Kijeva Nazar Vološin rođen je 1993. godine. Igra na poziciji krilnog napadača i reprezentativac je Ukrajine. Ugovor sa Dinamom veže ga do juna 2028, a zanimljivo je da je prošao celokupnu fudbalsku akademiju kluba iz Kijeva. Za prvi tim igra od 2023. godine.

Na pitanje kako je upoznao Lizu, Nazar je odgovorio:

- Upoznali smo se na internetu, kao i mnogi ljudi danas.