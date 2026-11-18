Posle 90 minuta igre na semaforu je stajalo nerešenih 2:2.
Fudbal
NESTVARNA SENZACIJA U KUPU SRBIJE! Železničar ispao od trećeligaša!
Slušaj vest
Veliko iznenađenje u šesnaestini finala Kupa Srbije priredili su fudbaleri Tekstilca, koji su u Odžacima nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca eliminisali pančevački Železničar ukupnim rezultatom 8:7 i tako obezbedili kartu za osminu finala.
Pogotke za domaći sastav u regularnom toku susreta postigli su Pavle Obradović sa bele tačke u 32. minutu i Jovan Zogović u 68. minutu.
FK Železničar Pančevo nove svlačionice Foto: FK Železničar Pančevo
Vidi galeriju
Sa druge strane, mrežu rivala u dresu Železničara pogađali su Kvaku Karikari u 14. i Abdul Jusif u 57. minutu.
Pitanje pobednika rešeno je u penal-ruletu, gde su igrači Tekstilca bili smireniji i slavili sa 6:5 za nastavak takmičenja u Kupu Srbije.
Reaguj
Komentariši