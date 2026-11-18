Fudbalski klub Novi Pazar oprostio se od Tarika Imamovića, nekadašnjeg fudbalera i predsednika kluba, koji je preminuo u 74. godini života.
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TUGA U NOVOM PAZARU: Preminuo bivši fudbaler i predsednik kluba, oglasili se iz FK Novi Pazar
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Tužnu vest saopštio je klub iz Novog Pazara putem zvaničnog Instagram profila, ističući da je Imamović bio dugogodišnji sportski radnik koji je ostavio značajan trag u razvoju pazarskog fudbala.
Imamović je tokom godina svojim nesebičnim radom i angažovanjem dao veliki doprinos sportu u Novom Pazaru, a posebno će ostati upamćen po svom odnosu prema klubu i fudbalu.
Iz FK Novi Pazar uputili su iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima, uz molitvu da im Allah podari sabur, snagu i utehu u teškim trenucima.
„Neka mu je večni rahmet“, poručili su iz kluba.
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