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Pep Gvardiola je odbio da postane selektor SAD, a sada je odbio i Arape.

Naime, kako prenose brojni izvori, Saudijska Arabija želi da Pep Gvardiola preuzme njihovu reprezentaciju, ali on je odbacio tu mogućnost.

Njegov agent, Đozep Marija Orobitg, izjavio je da Gvardiola ne želi da žuri sa povratkom.

1/6 Vidi galeriju Pep Gvardiola napao sudiju Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia, Marco Galvăo / imago sportfotodienst / Profimedia

"Poslednjih dana dobili smo ponude iz Saudijske Arabije putem posrednika. Gvardiola odbija čak i da razmotri bilo koju od njih", rekao je on.

Podsetimo, Gvardiola je letos napustio Mančester siti nakon punih 10 godina i najavio je da će uzeti odmor i da neće žuriti sa povratkom.

Letos su pokušali odmah da ga ukradu Italijani, ali je Gvardiola smatrao da je ta ponuda prerano stigla, pa nije ni razmatrao, dok ga projekti SAD i Saudijske Arabije nisu zanimale...

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