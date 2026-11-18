Fudbaleri niškog Radničkog plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Leskovcu u šesnaestini finala pobedili Dubočicu rezultatom 1:0 (0:0).
Fudbal
DRAMA U LESKOVCU: Radnički Niš slomio Dubočicu u finišu i prošao dalje u Kupu Srbije
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Jedini gol na utakmici u Leskovcu postigao je fudbaler Radničkog Luka Izderić u 79. minutu.
Fudbaleri Tekstilca su se ranije plasirali u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Odžacima posle penala u 1/16 finala savladali Železničar iz Pančeva ukupnim rezultatom 8:7 (2:2).
Plasman u osminu finala Kupa Srbije ranije su izborili Javor, Teleoptik, Novi Pazar, FAP, OFK Beograd, Mačva, Grafičar, Sloven, Radnik, Partizan, TSC, Čukarički i Crvena zvezda.
Poslednji meč šesnaestine finala Kupa Srbije biće odigran kasnije večeras u Ubu, a sastaće se Zemun i Radnički iz Kragujevca.
(Tanjug)
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