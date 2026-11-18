BRAČNI RAZGOVOR

Žena kaže mužu:

- Jesi li ti mene slušao šta sam ti malopre rekla?

Muž: - Jesam, naravno!

- Dobro, šta sam rekla?

- Rekla si da me ne slušaš kad ti nešto pričam!

- E, vidiš da slušaš kad hoćeš!