Slušaj vest

Srbija će na SP igrati u grupi L protiv Hondurasa, Japana i Kolumbije.

"U fantastičnom kompleksu koji broji veliki broj terena sa besprekornom travnatom podlogom, selektor Igor Matić sa svojim stručnim štabom i reprezentativci, nastavili su pripreme za ono što ih očekuje 21. novembra. A to je premijerni duel, prvi u istoriji srpskog fudbala za ovaj uzrast, na najvećoj fudbalskoj smotri. Rival je Honduras, jedna od najboljih selekcija Srednje Amerike", navodi se na zvaničnom sajtu FSS.

"Sve je na vrhunskom nivou, imamo sjajne uslove, lepo vreme i ono što je najvažnije dobru timsku energiju. Svi preduslovi su ispunjeni, sada je sve na nama. Za mene nastup na SP, kao i svaki drugi nastup u dresu nacionalnog tima, budi posebne emocije. Uvek je čast i privilegija braniti boje Srbije. Nadam se da ću se prikazati u pravom svetlu i da ćemo kao tim ostvariti uspeh. To je nešto što nam mnogo znači i zbog čega smo se borili da ovde dođemo. Svesni smo da je pred nama takmičenje koje će pratiti čitav svet. Siguran sam da ćemo pružiti maksimum i nakon ovog prvenstva biti bolji igrači", izjavio je mladi srpski fudbaler Savo Radanović.

Njegov saigrač Matej Strika naveo je da su srpski fudbaleri oduševljeni uslovima i ambijentom u Dohi.

"Ambijent kakav se samo poželeti može. Teren je odličan, vreme savršeno, odradili smo prvi trening u Kataru i polako se pripremamo za prvi meč sa Hondurasom. Velika je čast biti deo ove generacije, koja će po prvi put predstavljati našu zemlju na velikoj sceni u ovom uzrastu. Daćemo sve od sebe da opravdamo očekivanja nacije i pokažemo se u najboljem svetlu. Ovako veliki turnir daje šansu mladim igračima da odmere snage i takmiče se sa najboljima iz celog sveta. Nadam se da ćemo kao tim ostaviti dobar utisak", istakao je Strika.

Utakmica između Srbije i Hondurasa biće odigrana 21. novembra od 15.30 časova u Al Rajanu.

(Tanjug)