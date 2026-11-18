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Na ovom meču selektor BiH Sergej Barbarez doživeo je nesvakidašnju nezgodu tokom utakmice protiv Rumunije u Ligi nacija.

1/6 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime na početku drugog poluvremena, Barbarez je pokušao da vrati loptu koja je završila van terena, ali se tom prilikom okliznuo i pao na travu.

Kiša koja je padala u Zenici dodatno je otežala uslove na terenu, pa selektor "zmajeva" nije uspeo da izvede ono što je naumio.

Nakon kratkog pada, Barbarez se brzo pridigao, dok su navijači na tribinama sa osmehom ispratili ovaj trenutak. Kao i na društvenim mrežama.

Bosna i Hercegovina je završila na drugom mestu svoje grupe i u petak od 12.00 čeka žreb u Nionu, gde ima četiri potencijalna protivnika.

Među njima je i Srbija, kao i Hrvatska, Vels i Danska.