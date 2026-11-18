Fudbaleri Zemuna plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su večeras u Ubu u šesnaestini finala pobedili kragujevački Radnički rezultatom 1:0 (1:0).
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POZNATI SVI UČESNICI OSMINE FINALA KUPA SRBIJE: Zemun protiv Radničkog izvadio poslednju kartu!
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Jedini gol za Zemun na večerašnjoj utakmici postigao je Vasilije Bakić u 33. minutu.
Fudbaleri Tekstilca i niškog Radničkog su se ranije danas plasirali u osminu finala Kupa Srbije. Radnički je u Leskovcu savladao Dubočicu sa 1:0, dok je Tekstilac u Odžacima posle penala savladao Železničar iz Pančeva ukupnim rezultatom 8:7 (2:2).
Plasman u osminu finala Kupa Srbije ranije su izborili Javor, Teleoptik, Novi Pazar, FAP, OFK Beograd, Mačva, Grafičar, Sloven, Radnik, Partizan, TSC, Čukarički i Crvena zvezda.
Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda.
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