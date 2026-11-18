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Šampion Nemačke najavio je da će Belgijanac u četvrtak ponovo izaći pred medije uoči utakmice sa Kelnom.

1/8 Vidi galeriju Vensan Kompani Foto: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago sportfotodienst / Profimedia, Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Kompani je prošlog meseca kolabirao na treningu u Minhenu, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu i dijagnostikovana mu je iritacija moždanih ovojnica. Zbog zdravstvenog stanja bio je pod nadzorom lekara, a njegov povratak na teren za trening označio je prvi korak ka normalizaciji obaveza.

Povratak u trening centar ove nedelje ohrabrio je navijače Bajerna, a najava konferencije za medije potvrđuje da se Kompani postepeno vraća svakodnevnom radu. On će u četvrtak govoriti o predstojećem duelu sa Kelnom, koji je na programu u petak.

Belgijanac je i pre hospitalizacije imao vidljive zdravstvene tegobe.

Tokom pobede Bajerna nad Lajpcigom (6:1) sredinom oktobra delovao je loše i otežano se kretao, zbog čega je njegov nastup na utakmici Lige šampiona protiv Arsenala bio pod znakom pitanja.

Sedeo je na klupi protiv topdžija, ali je samo dva dana kasnije doživeo je kolaps na treningu, nakon čega je završio u bolnici.