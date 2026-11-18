Slušaj vest

Mudrik je doveden u Čelsi iz Šahtjora za 70 miliona evra, ali mu je karijeru uništio pozitivan doping test koji ga je van terena odvojio na nekoliko godina.

Sada je u jednom intervjuu otkrio šta se ustvari dogodilo.

"Bilo je to kao grom iz vedra neba. Nisam mogao da verujem da je istina da sam bio pozitivan na doping testu"

Bio je u šoku, najviše ga je psihički pogodilo:

"Osećaj je bio kao da padate sa vrha solitera. U snu biste na kraju udarili o zemlju. U stvarnom životu, ja sam samo nastavljao da tonem. To me je veoma teško pogodilo, psihički."

Kaže da nikada nije ranije čuo za pomenuti lek koji ga je odvojio van terena:

"Nikada ranije nisam čuo za lek poput meldonijuma. To je lek koji može da se nabavi samo u istočnoj Evropi. U moje telo je mogao da dospe jedino u Ukrajini. U Engleskoj takav lek ne postoji."

Okrivio je reprezentaciju zbog toga što je uneo to u sebe:

"U ukrajinskoj reprezentaciji ne postoji apsolutno nikakav sistem bezbednosti i kontrole... U klubovima, kada putujete na gostovanja, uvek postoje ljudi zaduženi za dešavanja na hotelskim spratovima i u okviru ekipe. Postoje osobe koje vode računa o tome"

Istakao je i kako to u reprezentaciji funkcioniše.

"U ukrajinskoj reprezentaciji imamo nutricionistu koji nam daje tablete svakih nekoliko dana, uoči utakmica. Donese nam malu čašicu i svi moraju da popiju tablete koje se nalaze u njoj."

Za kraj, još jednom je podvukao da je ukrajinska reprezentacija kriva za sve.

"Da, upravo tako.", zaključio je Mudrik.

Ukrajinac trenutno nastupa za Totenhem, odakle je stigao iz Čelsija na pozajmicu.