DVE GOLEADE NA OTVARANJU TREĆE RUNDE! Nastavila se Zlatna liga u futsalu - jedan tim se izdvojio na vrhu tabele!
- Započelo je 3. kolo Zlatne lige u futsalu, a u prva dva meča viđeno je 16 golova.
- Sportissimo je savladao Soccerbet 8:2 i preuzeo prvo mesto na tabeli.
- Borba-Soccer je pobedila RTV Pančevo-Dunav TV 4:2, uz tri gola Stefana Markovića.
Počelo je 3. kolo 18. sezone Zlatne lige u futsalu! Oba meča prvog dana bila su efikasna, a posebno su raspoloženi bili igrači ekipe Sportissimo. Sa osam golova u mreži Soccerbeta (8:2) upisali su nova tri boda i trenutno su na poziciji broj jedan na tabeli.
U drugom meču Borba-Soccer lakše nego što se očekivalo izašla je na kraj sa timom RTV Pančevo-Dunav TV (4:2). Dominirao je Stefan Marković koji je postigao tri od četiri gola pobedničke ekipe.
Rezultati i parovi 3. kola:
Sportissimo - Soccerbet 8:2 (3:1)
/M. Jakšić 2, M. Spišić 2, A. Savić, D. Ranković, P. Konestabo, L. Đokić - N. Vagić, S. Vukićević/
Borba-Soccer - RTV Pančevo-Dunav TV 4:2 (2:1)
/S. Marković 3, M. Algamati - V. Živković, I. Lezić/
Futsal News Serbia - Sportal 24. novembar, 19.00
Igor Milovanović-GSP - Stepa Bombonjera 24. novembar, 19.50
1. Sportissimo 3 2 1 0 15:7 7
2. Borba-Soccer 3 2 0 1 15:14 6
3. Sportal 2 1 1 0 10:7 4
4. Igor Milovanović-GSP Beograd 2 1 1 0 8:7 4
5. Soccerbet 3 1 1 1 11:16 4
6. Stepa Bombonjera 2 1 0 1 13:10 3
7. RTV Pančevo-Dunav TV 3 0 0 3 7:12 0
8. Futsal News Serbia 2 0 0 2 5:11 0
Na listi strelaca sa šest golova vodi Stefan Marković (Borba-Soccer). Svi mečevi biće odigrani u Sportskom centru „Slodes“ u Beogradu (Borska 92F). Ulaz je besplatan.
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