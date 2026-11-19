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Iako je od evropskog zlata u Litvaniji i svetske titule na Novom Zelandu prošlo više od decenije, domaća fudbalska javnost najveća očekivanja i dalje vezuje za mlađe kategorije. Pred put kadetske selekcije Srbije na Mundijalito nema velike euforije, ali bi dobar start na turniru brzo mogao da probudi interesovanje navijača.

Izabranici selektora Igora Matića u Kataru će igrati u grupi sa Hondurasom, Japanom i Kolumbijom. Prvi meč na programu je u subotu od 13:30 protiv Hondurasa, a nacionalni tim će sa kapitenskom trakom predvoditi Savo Radanović.

Najmlađi debitant u istoriji Superlige i čuvar mreže koji u Crvenoj zvezdi čeka šansu iza Mateusa govorio je za Meridian sport o ambicijama Srbije na predstojećem šampionatu, pripremama, ali i aktuelnom trenutku u klubu sa „Marakane“.

Novi Zeland kao inspiracija, ali bez srljanja

Radanović ističe da igranje za nacionalni tim uvek nosi najviše ciljeve, ali da ekipa turniru pristupa oprezno i korak po korak.

„Kada se obuče dres Srbije - očekivanja moraju da budu najveća, tu nema dileme. Dogovor je da idemo mirno, od utakmice do utakmice, uz cilj da dođemo što je dalje moguće. Naravno da nam prolazi kroz glavu rezultat koji je napravljen svojevremeno na Novom Zelandu. Imamo odličan primer u tim momcima koji su danas okosnica reprezentacije Srbije, a koji su svojevremeno doneli mnogo radosti našem narodu. Ipak, da bi osvojio trofej - moraš da budeš najbolji. Zato ne želimo da srljamo, već da svakom meču budemo maksimalno posvećeni“, rekao je Radanović za Meridian sport, a zatim opisao kako je izgledao završni deo priprema i kakav odnos ima sa selektorom:

1/15 Vidi galeriju Savo Radanović Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

„Prethodne dane smo proveli na Ubu, potom i u Staroj Pazovi gde smo se pripremali dva dana pred odlazak u Katar. Što se mene tiče, izabran sam da budem kapiten još pre dve godine, i zaista sam ponosan na to. Nadam se da svoje dužnosti obavljam onako kako dolikuje, ali mi mnogo u tome pomažu fenomenalni saigrači koje imam. Saradnja sa selektorom Matićem je sjajna i jednostavna. Izuzetan je čovek, uvek je spreman za dogovor što se tiče nekih vanterenskih stvari, dok u igri imamo konkretne zahteve koje vežbamo od prvog dana kada smo se okupili.“

Seniorsko iskustvo i uigranost kao glavni aduti

Mladi golman naglašava da je otvaranje turnira protiv Hondurasa ključno, kao i da ova generacija ima jasne prednosti u odnosu na konkurenciju.

„Idemo redom - prvo se pripremamo za Honduras svesni da je najvažnije turnir otvoriti dobrim rezultatom. Potom ćemo da razmišljamo i o ostalim rivalima, ali iskreno mislim da je najvažnije da mi budemo fokusirani na sebe. U tom slučaju - bićemo na maksimumu i imaćemo pravo da verujemo u veliki rezultat. Mislim da je naš adut to što gotovo čitav tim ima seniorsko iskustvo. Većina je onih koji igraju u Prvoj ligi Srbije, u razvojnim klubovima, ali ima i nas nekoliko koji dobijamo šansu u najvišem rangu. Kao neko ko brani za Zvezdu, mogu da kažem da sam jedan od iskusnijih, i daću sve od sebe da se to oseti na terenu. Prednost nam je i ta što smo dve godine zajedno, uz male korekcije. Većina igrača je tu od prvog dana, tako da smo baš uigrani.“

Zadovoljan minutažom i saradnjom sa novim stručnim štabom Zvezde

Kada je reč o klupskoj sezoni, Radanović se sve ozbiljnije nameće kao alternativa Mateusu, a utakmice dobija na više frontova.

„Iskreno, baš sam zadovoljan. Branio sam na četiri utakmice za prvi tim Zvezde i samo na jednoj primio gol. Desio se i taj crveni karton, ali to ne smatram pehom, jer sam uradio instinktivno ono što je najbolje za ekipu. Na kraju je bilo najvažnije to da je mreža sačuvana. Branio sam i na dva meča u Ligi šampiona za mlade i uspeo da ne primim gol. Uz to, tu su i utakmice za Grafičar, tako da se može reći da redovno branim, što je izuzetno važno za mladog golmana.“

Nakon promene na klupi crveno-belih, gde je Albert Rijera nasledio Dejana Stankovića, promenio se i način rada sa golmanima.

„Drugačiji su sada treninzi u odnosu na vreme kada je prethodni stručni štab bio tu, makar golmanski. Vratio se Dušan Gašić sa kojim sam sarađivao još dok je Vladan Milojević bio trener Zvezde. Što se tiče odnosa sa šefom Rijerom – dobar je. Imamo zdravu i otvorenu komunikaciju, što je za mene lično izuzetno važno. Konkurencija je dobra, Mateus i Guteša su izuzetno kvalitetni golmani i ljudi. Već neko vreme smo tu nas trojica, tako da se sjajno poznajemo. Znamo i šta nosi Zvezdin dres sa sobom, a to je da na svakom meču ideš na pobedu.“

Savo Radanović na utakmici protiv Mladosti iz Lučana Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ambicija je „jedinica“ Zvezde, Krunić glavna podrška

Radanović otvoreno govori o svojim planovima u klubu, ističući da mu od saigrača najviše pomaže Rade Krunić, dok pritisak i tremu uoči velikih utakmica ne oseća.

„Ne krijem - cilj mi je da budem prvi golman Zvezde. Poštujem konkurenciju, ali mislim da je prirodno imati najveće moguće ciljeve. Što se tiče saveta, moram da izdvojim Radeta Krunića. Iz istog smo kraja, pa se prilično dobro razumemo.“

„Za sada nastojim da imamo što više utakmica i da kada god se ukaže šansa - budem spreman da odgovorim na izazove u prvom timu Zvezde. Radim na sebi u svim poljima, ne mislim da postoji bilo koji segment koji ne može da se unapredi. Ono što je meni kao mladom golmanu najvažnije je to da sam mentalno stabilan. Nemam problem sa pritiskom, zaista se osećam kao da sam već dugo senior, a ne da imam 17 godina“, zaključio je Radanović za Meridian sport.

Kurir Sport / Meridian sport

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