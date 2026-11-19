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Iako su gotovo svi koji su gledali prethodno Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi bili nezadovoljni činjenicom da se pauza za hidrataciju koristi kako bi se prikazale reklame u televizijskom prenosu, isto će se, kako trenutno stoje stvari, događati i na narednom Mundijalu.

FIFA je u dokumentaciji za prodaju televizijskih prava za Svetsko prvenstvo 2030. godine predvidela mogućnost emotivanja reklama tokom pauza za fudbalere.

Pauze od tri minuta u središnjem delu svakog poluvremena dogodile su se na svih 104 utakmica na Svetskom prvenstvu 2026. godine uz objašnjenje da je cilj zaštita fudbalera.

1/5 Vidi galeriju Pauza za osveženje Mundijal 2026. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

To, samo po sebi, nije sporno. Međutim, to je FIFA iskoristila kako bi prodala prostor za reklame i tako zaradila milione. E, to se već nije dopalo navijačima i gledaocima.

Ogroman prihod

Tako nešto je izazvalo brojne polemike, a prema informacijama koje je podelio britanski "Gardijan", emiterima je predložena mogućnost prodaje reklamnog prostora tokom takvih pauza za predstojeći Mundijal, a predstavljena im je potencijalna komerdijalna korist od toga.

Ukupni prihod televizije "Foks" tokom Mundijala 2026 se procenjuje na oko 835 miliona dolara, što je znatno više od 485 miliona dolara, koliko su plaćena televizijska prava.

Bitno je napomenuti da nikakva odluka za predstojeće Svetsko prvenstvo trenutno nije konačno doneta.

Sledeće Svetsko prvenstvo će biti održanu u junu i julu 2030. godine u Maroku, Portugalu i Španiji.

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