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Iako u Novom Sadu već godinama tinja nada da bi nekadašnji kapiten Dušan Tadić mogao ponovo da obuče dres Vojvodine, od tog scenarija definitivno neće biti ništa. Prilika je propuštena letos, kada je iskusni fudbaler bio slobodan igrač nakon raskida ugovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a sada je i sam Tadić potvrdio da od obnove saradnje nema ništa.

U razgovoru za "Sportski žurnal", on je stavio tačku na priče koje dugo intrigiraju domaću javnost, jasno poručivši da rukovodstvo "stare dame" više ne mora da pokušava da ga vrati u klub.

"Vojvodina je jedini moj klub u Srbiji, ali ne vidim da to može da se desi", rekao je Tadić za "Žurnal" i dodao: "Dobro guraju. Klub je odlično organizovan, može još da napreduje".

1/12 Vidi galeriju Dušan Tadić, NEC Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glavni razlog ovakvog stava leži u njegovoj ranijoj proceni da sebe više ne vidi u srpskom fudbalu, u kojem godinama primat drži Crvena zvezda. Tadić smatra da je u takvim okolnostima teško napraviti iskorak na domaćoj sceni, ali bivšem klubu želi evropski uspeh.

"Teško je prekinuti dominaciju beogradskih crveno-belih. Bilo bi lepo da se moj bivši klub plasira u ligašku fazu evropskog takmičenja, to je uspelo TSC-u i Čukaričkom. Zavisi dosta i od žreba, letos Vojvodina nije imala sreće, dobila je jake rivale Ferencvaroš i Ajaks".

Tridesetsedmogodišnji vezista trenutno nastupa za holandski NEC Najmehen, gde je u tekućoj sezoni upisao 15 nastupa uz učinak od dva pogotka i četiri asistencije. Pored Vojvodine, u kojoj je i započeo karijeru, Tadić je igrao za Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks, Fenerbahče i Al Vahdu.

U dresu novosadskog kluba ostavio je dubok trag odigravši 97 utakmica, na kojima je postigao 27 golova i zabeležio 17 asistencija.

Kurir Sport / Sportski Žurnal

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