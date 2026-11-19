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Jedna krajnje neobična vest dolazi iz Engleske, a tiče se Lestera i njegovog unosnog sponzorstva sa poznatom kompanijom.

Naime, Lester siti, nekadašnji šampion Engleske, raskinuo je sponzorski ugovor sa kompanijom "BC.GAME" iz neobičnog razloga.

Stadion FK Lester Foto: Printskrin/Instagram

Sve puklo zbog glumice, ili...

Lester siti je raskinuo unosno sponzorstvo na dresovima nakon što je kompanija "BC.GAME" angažovala rusku porno glumicu Evu Elfi kao ambasadorku svog brenda, koju na društvenim mrežama prati više od 4,9 miliona ljudi. Klub u svom saopštenju nije zvanično naveo da je upravo ona jedini razlog raskida, pošto je upotrebio formulaciju da se komercijalni prioriteti dve strane razlikuju.

Kladionica i internet kazino "BC.GAME" bio je glavni sponzor Lestera na prednjoj strani dresa od početka sezone 2024/25. U novembru 2026. kompanija je objavila saradnju sa Evom Elfi, ruskom glumicom iz filmova za odrasle i internet influenserkom. Njeno angažovanje predstavljeno je promotivnim snimkom na društvenim mrežama. Deo navijača Lestera oštro je reagovao, a pritisak je predvodila navijačka organizacija "Foxes Trust". Dana 18. novembra 2026. klub je objavio da se saradnja sa "BC.GAME" završava sa trenutnim dejstvom.

Navijači digli glas

Navijačka organizacija "Foxes Trust" smatrala je da klub povezivanjem sa "BC.GAME" već pravi kompromis zbog industrije klađenja, a da je angažovanje porno glumice dodatno pogoršalo situaciju. U svom saopštenju upozorili su da kockanje i pornografija mogu imati ozbiljne posledice, naročito po mlade ljude, i postavili pitanje koje je odjeknulo među navijačima:

- Je li ovo ono što smo mi danas?

Njihov argument bio je da se takvim partnerstvom dva industrijska sektora povezuju sa identitetom fudbalskog kluba, koji ima veliki broj mladih navijača.

Navijači Lestera odaju počast britanskim vojnicima iz Prvog svetskog rata Foto: Printskrin/Instagram FC Lester

Otišli milioni i milioni

Lester je ovom odlukom izgubio veliki novac. Tačna vrednost ugovora sa kompanijom "BC.GAME" nije javno objavljena, a mediji spekulišu da se radi o nekoliko miliona evra. Poznato je da je sponzorstvo počelo u julu 2024. godine i da je prvobitno trebalo da traje do kraja sezone 2026/27. Dakle, raskinuto je nekoliko meseci pre planiranog isteka.

Kladionica i internet kazino "BC.GAME" nije bio sporan samo zbog angažovanja Eve Elfi. Kompanija je registrovana u Belizeu, a prema izveštajima britanskih medija nije imala dozvolu za poslovanje na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva. To je dodatno opterećivalo odnos sa Lesterom i njegovim navijačima.

1/12 Vidi galeriju Eva Elfi Foto: Printskrin/Instagram

Ruskinja obožava fudbal

Pravo ime Eve Elfi je Julija Romanova. Rođena je u Rusiji pre 29 godina. Poznata je kao glumica u filmovima za odrasle i kreatorka sadržaja na internetu. Zanimljivo je da ovo nije njen prvi susret sa fudbalskim svetom. Godine 2021. učestvovala je u promociji dresa italijanske Venecije, nakon povratka tog kluba u Seriju A.

Lester je nekada bio šampion Engleske, 2016. godine, i jedan od najvećih fudbalskih fenomena u istoriji Premijer lige. Sada se nalazi u trećem rangu engleskog fudbala, Ligi 1. Suočava se sa ozbiljnim finansijskim i organizacionim izazovima, a vlasnici traže kupca za klub i povezanu imovinu.