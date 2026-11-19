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Šef stručnog štaba Bajerna iz Minhena, Vensan Kompani, izašao je pred novinare uoči duela sa Kelnom – prvi put otkako je krajem oktobra doživeo zdravstveni problem na treningu bavarskog kluba. Belgijanac je govorio o svom oporavku, odbacio spekulacije o uzrocima zbog kojih je odsustvovao i najavio povratak na klupu već u petak.

Sudeći po njegovim rečima, višenedeljna pauza je završena i zdravstveni problemi su iza njega.

„Najpre da istaknem da sam zahvalan za svu podršku. To je, naravno, bilo veoma intenzivno iskustvo i, u tom trenutku, nešto sasvim novo i za mene. Ali gledajući unazad, moram reći da je sve prošlo savršeno. Odmah sam dobio podršku, naravno ne samo od mnogih ljudi u klubu, već i od doktora i svih uključenih. Sve je prošlo stvarno dobro, izuzetno dobro. Dakle, veoma sam zahvalan zbog toga. Pokušavam što pre ponovo da pronađeš svoj mir i ne zadržavam se previše na onome što bi moglo da se desi. Jednostavno pristupam tome kao i običnoj povredi i čekam ishod svega. Mislim da je i to bio veoma pozitivan proces“, poručio je Kompani na otvaranju konferencije.

1/5 Vidi galeriju Trener Bajern Minhena - Vensan Kompani Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Bez komplikacija i pogled na ekipu iz drugog ugla

Mladi stručnjak je potvrdio da su detaljni pregledi isključili bilo kakve komplikacije, dok mu je period van terena poslužio da rad ekipe sagleda sa distance.

„Moram reći da sam veoma zdrav, jer sam prošao gomilu testova. Gotovo smo tražili nešto da nađemo, ali srećom, to nije bio slučaj. Srećom, nije bilo ništa dovoljno ozbiljno da dovede do daljih komplikacija. Ali tokom tog perioda odmora, očigledno uvek pokušavaš i da naučiš nešto. Takođe mi je bilo zanimljivo da posmatram tim iz drugog ugla, Moj stručni štab, kolege, kako rade, šta rade i kako se nose sa situacijom poput te. To je takođe bilo prilično zanimljivo iskustvo. Očigledno, sa mojim ramenom, više nisam mogao mnogo da uradim. Ali sada je sve ponovo u redu. Osećam se veoma dobro i stvarno sam srećan što sam se vratio timu“, istakao je Kompani.

Odbacio glasine o kafi i nespavanju

Osvrćući se na događaj od 23. oktobra na treningu Bajerna, Kompani je apelovao da se ne veruje neproverenim glasinama o tome šta je izazvalo njegov problem.

„Kada se informacije prenose bez stvarnog posedovanja činjenica, ljudi na kraju kažu puno, a zapravo ne kažu ništa. Kada pričate o kafi i koliko spavam, ne znate koliko kafe pijem, i ne znate koliko sati spavam svakog dana. To su svi važni faktori. Razumem da je to deo posla, ali u situaciji kao što je ova, takođe ne biste trebalo da shvatate takve komentare previše ozbiljno.Što se tiče onoga što se zaista desilo, ove sam nedelje otvoreno govorio o tome jer se pitanje prirodno postavilo pred utakmicu sa Arsenalom: „Vensan, kako se osećaš? Zašto nisi bio tu dan pre?“ Bio sam potpuno otvoren o svemu. Rekao sam: 'Jednostavno sam bio bolestan, kao što se verovatno svima desi u nekom trenutku u oktobru ili novembru. Bio sam samo bolestan i možda nisam dovoljno slušao svoje telo.' Sve što se desilo posle toga bilo je jednostavno posledica toga. To nije bilo ništa veliko ili neobično. To je nešto što se može desiti bilo kome. Ni ne mogu to umanjiti. Bio je to sigurno šok, ali i posledica onoga što sam objasnio na konferenciji za štampu pred utakmicom sa Arsenalo. Jednostavno sam nastavio kada je u tom trenutku verovatno trebalo da uzmem malo vremena za odmor. Međutim, do tada je već bilo prekasno. Sada se ponovo osećam dobro, i takođe sam prošao kroz dugačak proces oporavka otada. I sada je vreme da se preduzme sledeći korak“, objasnio je trener Bajerna.

1/8 Vidi galeriju Vensan Kompani Foto: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago sportfotodienst / Profimedia, Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponos zbog Atletika i „luksuz“ za pripremu Kelna

Posebne pohvale uputio je članovima stručnog štaba zbog trijumfa nad madridskim Atletikom u Ligi šampiona dok on nije bio uz ekipu.

„Želim da zahvalim svom osoblju. Uživao sam u pobedi protiv Atletika. To je bio jedan od najlepših trenutaka u mojoj trenerskoj karijeri, iako nisam bio tamo. To je nešto što ćemo nositi sa sobom tokom ove sezone. Verujem da će, u nekom trenutku naše istorije ovde u Bajernu, to dati ogromnu snagu. Reći ćemo: 'U redu, trener nije bio tamo, Lučo Dijaz nije bio tamo, i bilo je drugih izazova na putu. A ipak smo otišli tamo bez straha.' Taj deo bez straha je najvažniji. I ipak smo videli Bajern kakav ga znamo, međutim sve to je sada prošlost i siguran sam da će od sutra stvari doći u normalu, sa uobičajenim reakcijama na pobede i poraze. I to je prioritet“, kazao je Kompani.

Prinudni odmor nazvao je svojevrsnim luksuzom koji mu je pomogao da se temeljno posveti detaljima u igri i pripremi narednog rivala.

„U mom slučaju, ovo je luksuz koji sada imam. Imao sam vremena, ali to sigurno nije bilo neproduktivno. Tokom ovog perioda, možda sam razvio i neke bolje ideje o tome kako možemo napraviti male poboljšanja – ne nužno menjati stvari, već samo dodati taj dodatni procenat. Dakle, nije sve bilo negativno“, dodao je on.

Kada je reč o samom meču protiv Kelna, Kompani je naglasio da je imao neuobičajeno dug period za pripremu, ali i podsetio na okolnosti reprezentativne pauze.

„Sada sam imao skoro četiri nedelje da se pripremim za ovu utakmicu, i moja motivacija je veoma visoka za svaku utakmicu, ali posebno za sutrašnju. Nadam se da ću to preneti na tim. Igrači se sada vraćaju sa obaveza u nacionalnim timovima, i to je uvek posebna situacija. Imamo utakmicu u petak uveče, a igrači se vraćaju iz svojih reprezentacija. Uvek se mogu dogoditi stvari u ovom periodu; moramo biti iskreni po pitanju toga. To je uvek tako. Ali nadam se da igrači mogu osetiti ovu energiju i motivaciju za utakmicu. Ako to učine, onda ćemo imati dobru osnovu za sutrašnju utakmicu“, rekao je belgijski strateg.

Povratak Džamala Musijale i situacija sa Luisom Dijazom

Značajan deo obraćanja bio je posvećen Džamalu Musijali, koji se posle dvomesečnog odsustva vraća u konkurenciju za sastav protiv Kelna, dok je za Luisa Dijaza još uvek rano da zaigra, iako njegov oporavak ide po planu.

„Mislim da je njegova priča prelepa. Nastaviću da to ponavljam. Način na koji se ovaj mladić bori i šta trenutno pokazuje... Nadam se da će moći da uživa u svemu tome tokom narednih meseci. Jednostavno se nadam da će sve to moći da pokaže na terenu. Verujem da će to apsolutno uraditi. Stoprocentno sam siguran. Rekao bih da je njegova situacija slična onome što se desilo sa mečem protiv Atletika, a i onome što se meni dogodilo. Ovo su trenuci iz kojih verujem da možemo izvući mnogo snage ove sezone. Ono što Džamal trenutno pokazuje je neverovatan mentalitet i glad da se vrati. Trenutno ne može mnogo da kaže. Mora da govori delima na terenu. Ali kao trener, ovo su takođe trenuci kada gledaš velike igrače i iskreno pomisliš: 'U redu, stvarno se veoma radujem ovome.' Kada ponovo bude mogao da govori na terenu, verujem da ćemo dobiti nešto ne samo za Bajern, već nemački fudbal u celini“, poručio je Kompani.

Na kraju se dotakao i pritiska i statusa mladog nemačkog reprezentativca u klubu, o čemu se prethodnih nedelja dosta govorilo.

„Kada igrači poput njega prolaze kroz težak period, ponekad je upravo to ono što izvlači kvalitete koje su možda ranije nedostajale. Govorim o mentalnoj i fizičkoj snazi, kvalitetima koji mogu pomoći da se izgradi uspešna karijera na duge staze. Džamal je ušao u fazu koja je potpuno drugačija od mojih prvih šest meseci u Bajernu. Tada je bio skoro 'zlatno dete'. Svi su pričali kako je neverovatan, i skoro je bilo zabranjeno da se kritikuje, čak i blago. Ali kada sada gledam kako se nosi sa celom ovom situacijom, to je upravo onakva priča koja me čini trenerom. Ova priča me motiviše. To može da se desi samo na terenu. I to je moja uloga: želim da podržim njegov put i pobrinem se da, za šest meseci, pričamo potpuno drugačiju priču“, zaključio je Kompani.

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