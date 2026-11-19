POKETINO ZAVODI RED NA OLD TRAFORDU: Nova pravila za igrače Mančester junajteda - ove tri stvari će MORATI da poštuju!
- Maurisio Poketino je zvanično preuzeo Mančester junajted i odmah uveo novi kodeks ponašanja za ekipu. Fokus je na radu, redu i disciplini, jer smatra da su to osnove za uspeh.
- Igračima ukida slobodne dane posle mečeva, uvodi strogu kontrolu fizičke spreme i obavezne zajedničke obroke pre utakmica. Prvi veliki test biće debi protiv Liverpula u nedelju od 17.30.
Maurisio Poketino je i zvanično preuzeo kormilo Mančester junajteda i odmah na startu jasno stavio do znanja šta očekuje od svojih igrača.
Argentinski stručnjak nema mnogo prostora za postepeno uigravanje, pa će svoje taktičke zamisli morati da sprovodi u hodu. Ipak, kako bi odmah podigao nivo discipline i olakšao sebi vođenje tima, odlučio je da uvede novi kodeks ponašanja.
Poketino je uveren da su upravo rad, red i disciplina osnovni preduslov za uspeh u svlačionici kojoj nedostaju kontinuitet sa jednim trenerom, jasne ideje i prepoznatljiv identitet.
Zbog toga je postavio tri ključna pravila kojih svaki član ekipe mora bez izuzetka da se pridržava:
1. Nema odmora posle mečeva - Ukidaju se slobodni dani neposredno nakon odigranih utakmica, a jedini izuzetak biće situacije kada ekipa ima duga evropska gostovanja.
2. Stroga kontrola fizičke spreme - Igrači će morati maksimalno da vode računa o stanju svog organizma, što podrazumeva redovna merenja i procene procenta telesnih masti.
3. Zajednički obroci i nadzor ishrane - Poseban akcenat stavljen je na ishranu uoči samih utakmica. Ekipa će imati obavezne zajedničke obroke pre mečeva, čime se istovremeno kontroliše šta fudbaleri jedu i gradi timsko zajedništvo.
Koliko će ove metode brzo dati rezultat videće se već za vikend, jer Poketina na klupi "crvenih đavola" čeka najteži mogući ispit - debi na gostovanju najvećem rivalu, ekipi Liverpula, u nedelju od 17.30 časova.
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