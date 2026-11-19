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Maurisio Poketino je i zvanično preuzeo kormilo Mančester junajteda i odmah na startu jasno stavio do znanja šta očekuje od svojih igrača.

Argentinski stručnjak nema mnogo prostora za postepeno uigravanje, pa će svoje taktičke zamisli morati da sprovodi u hodu. Ipak, kako bi odmah podigao nivo discipline i olakšao sebi vođenje tima, odlučio je da uvede novi kodeks ponašanja.

Poketino je uveren da su upravo rad, red i disciplina osnovni preduslov za uspeh u svlačionici kojoj nedostaju kontinuitet sa jednim trenerom, jasne ideje i prepoznatljiv identitet.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Zbog toga je postavio tri ključna pravila kojih svaki član ekipe mora bez izuzetka da se pridržava:

1. Nema odmora posle mečeva - Ukidaju se slobodni dani neposredno nakon odigranih utakmica, a jedini izuzetak biće situacije kada ekipa ima duga evropska gostovanja.

2. Stroga kontrola fizičke spreme - Igrači će morati maksimalno da vode računa o stanju svog organizma, što podrazumeva redovna merenja i procene procenta telesnih masti.

3. Zajednički obroci i nadzor ishrane - Poseban akcenat stavljen je na ishranu uoči samih utakmica. Ekipa će imati obavezne zajedničke obroke pre mečeva, čime se istovremeno kontroliše šta fudbaleri jedu i gradi timsko zajedništvo.

Koliko će ove metode brzo dati rezultat videće se već za vikend, jer Poketina na klupi "crvenih đavola" čeka najteži mogući ispit - debi na gostovanju najvećem rivalu, ekipi Liverpula, u nedelju od 17.30 časova.

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