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Ponovo se aktivirala priča između Ognjena Mimovića i Crvene zvezde, koja bi mogla da bude realizovana tokom predstojećeg zimskog prelaznog roka.

Međutim, pitanje je koliko je realno da se Ognjen Mimović vrati na Marakanu, s obzirom da trener Crvene zvezde Albert Rijera igra bez klasičnih bekova.

Ognjen Mimović u dresu srpske reprezentacije Foto: David Ramirez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

I Gazijantep u igri

Brojni turski mediji pišu da je Crvena zvezda izrazila interes za Ognjena Mimovića (22), a i sam desni bek bi voleo da napusti Fenerbahče i ode u klub gde će imati minutažu. Pored crveno-belih za Mimovića se zanima i Gazijantep. Tačnije, trener kluba iz grada koji se nalazi blizu granice sa Sirijom Volkan Demirel imao je sastanak sa šefom struke Fenerbahčea i nekadašnjim reprezentativnim saigračem, Emreom Belezogluom.

Tema je naravno bio Ognjen Mimović kojem Volkan Demirel nudi minutažu i priliku da se dokaže u turskom fudbalu. Nije samo poznato, dali Gazijantep Srbina želi na pozajmicu, ili je spreman da njegov ugovor otkupi od Fenera. Da podsetimo, Ognjen Mimović stigao je u Istanbul u transferu vrednom 6.700.000 evra u januaru 2025. godine.

1/11 Vidi galeriju Ognjen Mimović Foto: Starsport, Www.crvenazvezdafk.com

Mimoviću dosta klupe

Ognjen Mimović tada je potpisao ugovor do juna 2029. sa Fenerbahčeom, a njegov transfer odobrio je tadašnji trener Žoze Murinjo. Međutim, zbog velikog broja stranaca u ekipi, Ognjen Mimović nije bio licenciran, pa je morao da ode na pozajmicu u ruski Zenit. Posle toga se vratio u Fener, međutim prošle sezone usledila je nova pozajmica, ovaj put u kiparski Pafos.

Ove takmičarske godine Ognjen Mimović je ostao u Istanbulu, ali je tek treći izbor u Fenerbahčeu, pošto na poziciji desnog beka prednost imaju Portugalac Nelson Semedo i turski reprezentativac Mert Muldur. Ove sezone Srbin nije proveo ni minut na terenu, bio je samo dva puta u protokolu na utakmicama, na klupi za rezervne igrače.

Albert Rijera trener fudbalera Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Rijera ne preferira bekove

Valja podsetiti da je Crvena zvezda pred kraj prelaznog roka želela da dovede Ognjena Mimovića na pozajmicu. Međutim, tada je bilo dosta oprečnih informacija. Po jednim, fudbaler je odbio da se vrati na Marakanu, a po drugim Turci su tražili transfer, a ne pozajmicu. Na kraju, Mimović je ostao u Istanbulu i izgubio još jedan vremenski period.

Opet, kada se pogleda sistem u kojem igra trener Crvene zvezde Albert Rijera, pitanje je da li bi tu bilo prostora za Ognjena Mimovića. Treba se setiti da je Španac po dolasku na Marakanu dao dozvolu za transfere Jung Vu Seola i Naira Tiknizjana. Međutim, činjenica je da on može kvalitetno najbolje da odigra na mestu desnog beka, ali određeni ljudi iz sportskog menadžmenta Crvene zvezde smatraju da bi Ognjen Mimović mogao da pokrije istu poziciju kao i Mihailo Ristić na levoj strani.