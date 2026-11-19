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Džon Perlas, fudbaler Klub Sijudad de Jandsasa, suspendovan je na čak osam godina zbog sramnog ispada na jednoj utakmici.

Dok nije bio u igri, nezadovoljan odlukama, pomoćnog sudiju je gađao kamenom.

Na snimku koji je izazvao puno pažnje na društvenim mrežama vidi se da je prvi put promašio arbitra, ali da je iz drugog pokušaja nažalost bio precizan.

Linijskog sudiju Lenina Đovanija Ohedu Nunjesa je pogodio u glavu i načinio mu teške povrede.

"Zadobio je teške povrede, koje su zahtevale operaciju i period oporavka od 60 dana. Disciplinska komisija je utvrdila da je igrač odgovoran za fizičku agresiju na sudiju i suspendovala ga na osam godina iz svih fudbalskih aktivnosti, do 19. oktobra 2034. godine", navodi se u zvaničnom saopštenju Fudbalskog saveza Ekvadora (FEF).

Osim toga, FEF će tražiti od FIFA da produži zabranu igraču koji je, pored suspenzije, kažnjen i sa 2.000 dolara, kao i 2.369,73 dolara koliko su iznosili medicinski troškovi sudije.

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