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Safet Sušić, poznatiji kao Pape, jedna je od najvećih fudbalskih legendi sa prostora bivše Jugoslavije.

Bio je Safet Sušić majstor fudbala, jedan od najboljih tehničara svoje generacije, zvezda Sarajeva i PSŽ, ali i važan član reprezentacije Jugoslavije na dva svetska prvenstva.

Safet Sušić kao selektor reprezentacije BiH Foto: ACK GUEZ / AFP / Profimedia

Srbiju ne poznajem

U petak od 12.00 časova u Nionu biće održan žreb za plej-of Lige nacija u kojem će se naći i fudbalska reprezentacija Srbije. Orlovi su zauzeli poslednje mesto u grupi A divizije, u konkurenciji Nemačke, Holandije i Grčke. Sutra u Švajcarskoj, Srbija od rivala može da dobije neku od sledećih selekcija, a to su - Mađarska, Republika Irska, Slovenija, te BiH.

Safet Sušić, nekadašnji fudbaler i bivši selektor BiH koji je tu selekciju odveo na Mundijal u Brazil 2014, govorio je o mogućem susretu te selekcije sa Srbijom, ali i Hrvatskom.

- Srbiju ne poznajem dovoljno, ali i protiv nje i protiv Hrvatske, BiH ima realne šanse, jer sad imamo mladu reprezentaciju. Barbarez je protiv Rumunije neke igrače ostavio na klupi. Protiv svake od tih reprezentacija imamo dobre šanse da slavimo - rekao je Safet Sušić za portal Klix.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Hrvati nisu što su bili

O mogućem susretu između BiH i Hrvatske, Safet Sušić je dao sledeće mišljenje:

- Šanse našoj reprezentaciji protiv Hrvatske su realne. Oni su malo slabiji, nego što su to bili pre dve, ili tri godine. Luka Modrić je na kraju karijere. Dao je toliko toga za Hrvatsku i verovatno više nije isti igrač kakav je bio ranije.

Safet Sušić rođen je 13. aprila 1955. godine u Zavidovićima. Fudbalski se afirmisao u FK Sarajevo, za koji je igrao od 1972. do 1982. godine i postao legenda tog kluba. Godine 1982. prešao je u Pari Sen Žermen, gde je proveo gotovo devet sezona i osvojio titulu prvaka Francuske 1985/86. i Kup 1982/83.

Safet Sušić je svojevremeno bio veoma blizu prelaska u Partizan, čak je bio potpisao i predugovor. Isto tako, Crvena zvezda je takođe pokušavala da ga dovede s obzirom da je njegov brat Sead Sušić nosio crveno-beli dres. U oba slučaja doneo je odluku da ne napušta Sarajevo.