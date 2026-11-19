Fudbalski klub Real Madrid produžio je ugovor sa francuskim reprezentativcem Orelijenom Čuamenijem do 30. juna 2032. godine.
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Ovu informaciju je preneo klub.
Čuameni je u madridski klub stigao 2022. godine, a tokom pet sezona u dresu "kraljevskog kluba" odigrao je 205 utakmica i osvojio osam trofeja.
Sa Realom je osvojio jednu Ligu šampiona, dva Interkontinentalna kupa i dva Svetska klupska prvenstva, dva Uefa Superkupa, jednu titulu prvaka Španije, jedan Kup kralja i jedan Superkup Španije.
Za reprezentaciju Francuske zabeležio je 50 nastupa, a 2021. godine osvojio je Ligu nacija.
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