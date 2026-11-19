Žreb za osminu finala fudbalskog Kupa Srbije održaće se 24. novembra od 14 časova u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije (FŠ) u Staroj Pazovi.
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ŽREB KOJI SVI ČEKAJU: Zvezda i Partizan u prvom šeširu, evo ko im preti u Kupu Srbije
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Kako se navodi, klubovi su podeljeni u dve grupe, a u prvoj se nalaze imena klubova koji su koji su se u sezoni 2025/2026 najbolje plasirali na tabeli Superlige, odnosno Prve lige, s tim što se prilikom utvrđivanja poretka na tabelama počinje od klubova Superlige.
U prvoj grupi nalaze se: Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik Surdulica, Čukarički, Radnički Niš i TSC.
Drugu grupu čine: Javor Ivanjica, Zemun, Mačva, Grafičar, Tekstilac Odžaci, Teleoptik, Sloven Ruma i FAP Priboj.
Fudbaleri Crvene zvezde brane trofej, a imaju šest uzastopnih pehara u Kupu Srbije.
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