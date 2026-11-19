Legendarni fudbaler i nekadašnji štoper Barselone Karlos Pujol zvanično se vratio u klupski fudbal.
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Pujol je iznenadio celu fudbalsku javnost, pošto je imenovan za novog direktora za odnose i međunarodni fudbal u ekipi Inter Eskaldesa iz Andore.
Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić
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Ovaj tim je skoro postao poznat javnosti po tome što je namučio Crvenu zvezdu u okviru 3. kola Lige konferencije, kada je gotovo do kraja utakmice vodio sa 1:0.
Vladimir Lučić je posle postigao gol za izjednačenje, dok je Dijaz posle šuta Nakajame nesrećno leđima smestio loptu u svoj gol za 1:2 i sprečio ogromno iznenađenje
Felip Ortiz, trener Inter Eskaldesa, dugogodišnji je prijatelj Karlosa Pujola i često igraju padel, a baš to navode mediji kao nešto što je prevagnulo kod legendarnog odbrambenog igrača da se prihvati posla u klubu iz Andore.
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