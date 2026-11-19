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Klub koji je prethodne sezone ispao iz Premijer lige se ozbiljno interesuje za usluge Milosavljevića, svesni da on ima mnogo prostora za napredak, ali i potencijal koji im je neophodan. On postaje sve zanimljivija opcija Vest Hemu, posebno nakon toga što se dobro adaptirao na švedski fudbal.

Iz Pančeva otišao za 2,2 miliona, vunderkinda iz Srbije sada žele velikani iz Engleske.

Podsetimo, Jovan Milosavljević je prve seniorske minute odigrao u Železničaru, iz koga je u Malme otišao u istorijskom transferu vrednom 2.200.000 evra.

Debitovao je i za reprezentaciju Srbije do 21 godinu, te postigao gol na toj utakmici.