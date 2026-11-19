Fudbaler Reala Ferlan Mendi biće u konkurenciji za sastav madridskog kluba na utakmici 13. kola La Lige protiv Selte, koja će biti odigrana u subotu, preneo je Ekip.
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Mendi (31) se povredio početkom maja, a potom je morao na operaciju butnog mišića zbog čega je propustio početak sezone.
Francuski fudbaler se 9. oktobra priključio treninzima Reala, a levi bek bi trebalo da se nađe u sastavu madridskog kluba za duel protiv Selte.
Mendi je član Reala od 2019. godine.
Utakmica između Reala i Selte biće odigrana u subotu od 21 čas u Madridu.
(Tanjug)
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