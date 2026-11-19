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Švedska je tada savladala BiH sa 3:2 u petom kolu grupe B4 LN. UEFA je navela da su pristalice gostujuće selekcije ubacivali predmete na teren, koristili pirotehniku na tribinama i oštetili stadion u Stokholmu.

U saopštenju se ističe da je FS BiH kažnjen i zabranom prodaje karata navijačima za naredno gostovanje u takmičenjima pod ingerencijom UEFA.

Fudbalska reprezentacija BiH osvojila je drugo mesto na tabeli grupe B4 Lige nacija i igraće u baražu za plasman u A diviziju LN.

Potencijalni rivali selekciji BiH biće Srbija, Hrvatska, Danska i Vels. Žreb baraža biće održan sutra u Nionu.

(Beta)