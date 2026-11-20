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Bivši švajcarski reprezentativac Đerdan Šaćiri ponovo je govorio o spornoj proslavi gola protiv Srbije na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, meču koji je "Orlove" udaljio od nokaut faze.

Tada je u 90. minutu pogodio za potpuni preokret i trijumf Švajcarske od 2:1, nakon što je prethodno izjednačenje doneo Granit Džaka, još jedan igrač albanskog porekla. Obojica su golove obeležila sklapanjem ruku u simbol dvoglavog orla, što je izazvalo velike tenzije i na samom terenu i među navijačima.

Gostujući u podkastu „Larmadillo“, fudbaler Bazela, gde mu je trenutno trener srpski stručnjak Slaviša Jokanović, vratio se na dešavanja sa tog susreta. Objasnio je da je takva reakcija bila posledica atmosfere koja je vladala u danima pred utakmicu, ali smatra da se slična situacija danas ne bi ponovila.

1/11 Vidi galeriju Granit Džaka i Đerdan Šaćiri Foto: Foto Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Norbert Barczyk/PressFocus / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mnogo toga se tada pisalo, a mi i naše porodice trpeli smo žestoke provokacije sa srpske strane pre meča. To je u nama samo probudilo još veću želju za pobedom. Hteli smo da pokažemo da smo tamo zbog sporta, a ne zbog politike, iako je na kraju sve dobilo političku konotaciju. Emocije su proradile zbog provokacija, dok su mediji dodatno podigli tenziju. Mnogi u Švajcarskoj tada nisu razumeli šta se dešava jer nisu bili upućeni u pozadinu. Ne verujem da bi danas taj potez izazvao ni približno toliku kontroverzu", poručio je Šaćiri.

Teški udarci na dva uzastopna Mundijala

Taj pogodak iz 2018. godine doveo je reprezentaciju pod vođstvom Mladena Krstajića u gotovo bezizlaznu situaciju, jer joj je u poslednjem kolu bio potreban trijumf protiv Brazila za prolazak grupe. "Karioke" su slavile sa 2:0 i tako završile učešće Srbije na turniru.

Sličan rasplet dogodio se i četiri godine kasnije u Kataru, kada je Švajcarska još jednom posle preokreta bila bolja od Srbije, tada rezultatom 3:2. Šaćiri je i na tom meču bio među strelcima, dok je naš nacionalni tim takmičenje u grupi okončao na poslednjoj poziciji sa samo jednim osvojenim bodom.

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