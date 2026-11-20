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Fudbalska reprezentacija Srbije danas će saznati ime protivnika u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija.

Na žrebu, koji počinje u 12 časova, naći će se četiri potencijalna rivala "orlova" - Slovenija, Mađarska, Republika Irska i Bosna i Hercegovina.

Gledajući tradiciju i individualni kvalitet, naš tim bi mogao da izađe na kraj sa svakim od njih. Međutim, poslednji rezultati, trenutna forma i stanje u Savezu govore da situacija nije baš tako jednostavna. Srbija iza sebe ima jednu od najlošijih godina u novijoj istoriji, dok sva četiri moguća protivnika deluju stabilnije i organizovanije. Prvi meč će biti odigran od 25. do 27. marta 2027. na terenu rivala, dok je revanš u Beogradu zakazan za period od 28. do 30. marta.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Slovenci su u jakoj grupi B divizije završili ispred Škotske i Severne Makedonije, a iza Švajcarske. Selektor Boštjan Cesar napravio je dobar rezultat čak i bez povređenog Benjamina Šeška. Srbija dobro poznaje ovaj tim, posebno od Eura 2024, kad je Luka Jović u poslednjim sekundama spasao bod (1:1).

Glavne uzdanice i dalje su Jan Oblak, Jaka Bijol, Vanja Drkušić, Žan Karničnik, Timi Maks Elšnik i Adam Gnezda Čerin, dok u napadu važnu ulogu ima Andraž Šporar. Čvrsta odbrana i brza tranzicija najveći su aduti Slovenaca, ali Srbija svakako ima kvalitet da ih eliminiše.

Mađari su propustili priliku da se direktno domognu A divizije, a neočekivani remi sa Severnom Irskom izazvao je kritike na račun selektora Marka Rosija. Ipak, reč je o ekipi koja je Srbiji već zadavala ozbiljne probleme - dva puta nas je pobedila u kvalifikacijama za Euro 2024.

Sve se vrti oko Dominika Soboslaja, a tu su i Vili Orban, Miloš Kerkez, Roland Šalai i Barnabas Varga. Visok intenzitet, presing i brzi napadi preko bokova zaštitni su znak Mađara, ali njihove oscilacije predstavljaju šansu za Srbiju.

Irska je dobila napadača u životnoj formi. Troj Parot je postigao čak 12 golova na poslednjih 12 utakmica za reprezentaciju i praktično sam vukao selekciju do baraža. Selektor Heimir Halgrimson je oko njega izgradio borbenu ekipu, sastavljenu uglavnom od igrača iz engleskog fudbala.

Čvrsta odbrana, mnogo trčanja i opasnost u vazdušnim duelima glavne su karakteristike Iraca. Srbija ih pamti iz kvalifikacija za Mundijal 2022, kad je slavila 3:2 u Beogradu, dok je u Dablinu bilo 1:1.

BiH se oprostila od Edina Džeka, ali selektor Sergej Barbarez je dobio novu, izuzetno talentovanu generaciju. Karim Alajbegović je doneo brzinu i prodornost, Ermedin Demirović i Haris Tabaković predstavljaju ozbiljnu pretnju, a odbrana predvođena mladim Nikolom Katićem i ostalim raspoloživim igračima pokazuje sve veću sigurnost.

Bosanci su u Ligi nacija dva puta pobedili Rumuniju, a protiv Poljske osvojili četiri boda. Njihov napredak je očigledan, pa bi upravo oni mogli biti najteži protivnik Srbije.

Koga biste vi voleli da vidite kao protivnika Srbije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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