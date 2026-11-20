Slušaj vest

Iza fudbalske reprezentacije Srbije je period koji bi svi - fudbaleri, stručnjaci, funkcioneri i navijači - što pre želeli da zaborave.

Katastrofalna izdanja u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i razočaravajući rezultati u Ligi nacija ozbiljno su uzdrmali poverenje u "orlove, ali bi, verovali ili ne, naredni veliki turnir ipak mogao da bude dostižan cilj.

Dok se čeka da reprezentacija pokaže da može da se vrati na pravi put, kompjuterske simulacije donose i malo razloga za optimizam.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Prema projekcijama popularne platforme Football Meets Data, koja se bavi naprednom statistikom i predviđanjima, Srbija bi trebalo da se nađe na Evropskom prvenstvu 2028. godine. Ipak, nema mnogo prostora za slavlje jer je naša selekcija bukvalno na samoj ivici plasmana.

Naime, "orlovi" su u ovoj računici poslednji, 24. učesnik kontinentalnog šampionata, što dovoljno govori koliko je situacija neizvesna. Kompjuterski model Srbiji daje 45 odsto šansi da se domogne završnog turnira, a naša ekipa se nalazi ispred nekoliko reprezentacija koje takođe imaju ozbiljne ambicije.

Nešto slabije izglede imaju Ukrajina, Albanija, Slovačka, Češka i Island, ali razlike nisu takve da bi bilo ko mogao unapred da otpiše ove selekcije. Drugim rečima, Srbija jeste u igri, ali bi za ostvarenje prognoze morala da napravi ozbiljan zaokret i konačno pokaže fudbal dostojan svojih ambicija.

Posebno je zanimljivo kako bi, prema trenutnim projekcijama, izgledali šeširi i spisak učesnika Evropskog prvenstva. Naravno, do konačnog raspleta ostalo je još mnogo utakmica, pa je jasno da će se slika menjati kako kvalifikacije budu odmicale. Ipak, ovakva računica pokazuje da vrata za Srbiju još nisu zatvorena.

Prvi važan datum na putu ka Euru 2028. biće 6. decembar, kad će u Belfastu biti održan žreb za kvalifikacione grupe. Srbija će se naći u drugom šeširu, što znači da je čekaju potencijalno veoma ozbiljni protivnici iz prvog.

Važno je i to što će se šeširi formirati na osnovu rezultata u Ligi nacija. Upravo zbog toga loša izdanja u ovom takmičenju mogu skupo da koštaju "orlove", jer će im dodatno otežati put do završnog turnira.

Kvalifikacije će biti organizovane u 12 grupa. Direktan plasman obezbediće pobednici svih grupa, kao i osam najboljih drugoplasiranih reprezentacija. Za ostale će ostati mogućnost da se na dodatnim utakmicama bore za kartu za Evropsko prvenstvo. Kvalifikaciona trka počinje u martu 2027. godine, ali Srbija će svoj put započeti tek u junu, pošto je u martovskom terminu očekuje baraž za opstanak u A diviziji Lige nacija.

Dakle, pred "orlovima" je još jedan veliki izazov, a kompjuter im zasad daje nadu. Međutim, 45 odsto šansi i poslednje mesto na listi projektovanih učesnika dovoljno su upozorenje. Vreme je da se reprezentacija pokaže na terenu.

Kompjuter kaže - oni idu na Evropsko prvenstvo

1. Engleska 100%

2. Španija 100%

3. Francuska 99,5%

4. Portugal 99%

5. Belgija 98%

6. Nemačka 97%

7. Holandija 96%

8. Švajcarska 96%

9. Italija 95%

10. Norveška 95%

11. Irska 94%

12. Vels 94%

13. Škotska 93%

14. Danska 92%

15. Hrvatska 89%

16. Austrija 84%

17. Grčka 84%

18. Švedska 75%

19. Turska 62%

20. Slovenija 62%

21. Mađarska 61%

22. Severna Irska 60%

23. Bosna i Hercegovina 46%

24. Srbija 45%





Šta vi mislite, da li će fudbaleri Srbije uspeti da se plasiraju na Euro 2028. godine? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: