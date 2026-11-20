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Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, na Aranđelovdan, u 14.00 časova, na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu Radnika iz Surdulice u okviru 16. kola Superlige Srbije.

Svi navijači Crvene zvezde ulaznice mogu obezbediti onlajn putem, dok će prodaja na blagajnama biti organizovana u petak, kao i na dan utakmice.

Fudbaleri Crvene zvezde spremni za Radnik Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

R‍adnik iz Surdulice je jedina ekipa u srpskoj Superligi, koja je uspela da otkine bodove Crvenoj zvezdi. U prvom meču odigranom na jugu Srbije bilo je 0:0, iako su crveno-beli imali veliku inicijativu i sijaset šansi koje nisu realizovali.

Crveno-beli igraju utakmicu u popodnevnom terminu, zbog najveće slave u Srba - Aranđelovdana. Ujedno, trener Albert Rijera želi i da mu ekipa bude spremna za četvrtak, kada Crvenu zvezdu očekuje teško gostovanje u Ligi konferencije, jer u 4. kolu igraju protiv Genta u Belgiji (21.00).

Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima protiv Radnika, karte mogu obezbediti onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" kupovina biti moguća u petak, 20. novembra, od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan meča od 10.00 sati, pa sve do početka duela.

1/12 Vidi galeriju Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ulaznice su dostupne po sledećim cenama:

Sever – 400 dinara

Istok – 500 dinara

Zapad – 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 1.400 dinara