Fudbalski savez tzv. Kosova kažnjen je zbog ponašanja navijača.
DISCIPLINA
OČEKIVANO STIGLA KAZNA ZA FUDBALSKI SAVEZ LAŽNE DRŽAVE! Navijači u Prištini pravili haos, evo zašto je UEFA burno reagovala!
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Utakmica B Lige nacija protiv Izraela u Prištini je završena rezultatom 0:0, a navijači reprezentacije lažne države napravili su štetu svom savezu.
Zbog zviždanja tokom intoniranja himne Izralea, rasističkog ili diskriminatornog ponašanja, bacanja predmeta na teren i istivanja poruke koja je ocenjena kao neprimerena UEFA je kaznila Fudbalski savez tzv. Kosova sa ukupno 42.250 evra.
Uz to, izrečena je i uslovna mera zatvaranja dela stadiona "Fadilj Vokri".
Najveći deo kazne je stigao zbog isticanja neprimerene poruke - 20.000 evra.
FS lažne države je tokom ovog izdanja Lige nacija kažnjen sa ukupno 107.000 evra.
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