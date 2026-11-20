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Nemanja Vidić već je imao formiran tim najbližih saradnika za prethodne izbore, a ukoliko ostane pri odluci da se kandiduje i preuzme funkciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije, upravo bi oni mogli da budu deo njegovog budućeg tima.

Kao svoje najbliže saradnike Vidić je video četiri potpredsednika, a to su Branko Milutinović, jedan od osnivača kompanije Nordeus, Milorad Mažić, najbolji srpski sudija u istoriji, Petar Jovanović, predsednik Izvršnog odbora AIK banke, i nekadašnji selektor Slavoljub Muslin.

Naravno, moguće je da je u periodu od prethodne dve i po godine ovde došlo do izmena, ali sigurno da će većina tima i dalje ostati ista. Ponavljamo - uz uslov da Vidić i dalje želi da pomogne srpskom fudbalu.

1/10 Vidi galeriju Nemanja Vidić Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Kada je u pitanju Izvršni odbor, Vidić je tada imao plan da u njega kooptira bivše reprezentativce Milana Jovanovića i Danka Lazovića, zatim trenera Branka Babića, profesora Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Veroljuba Dugalića, koji je u sportskim okvirima bio poznat kao nekada prvi čovek futsal kluba Ekonomac.

Na spisku su se nalazili i Dragoljub Vukadinović, prvi čovek Metalca iz Gornjeg Milanovca, reprezentativka Srbije i članica Bajerna iz Minhena Jovana Damnjanović, kao i poznati doktor Vladimir Dugalić.

Novo ime koje je u međuvremenu isplivalo kao osoba koja može da bude uz Vidića je Milija Babović. Njega uz Vidića na čelu srpskog fudbala vidi Vladimir Matijašević.