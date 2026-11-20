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Bili su jedan od najmoćnijih parova s obzirom na to koliku popularnost imaju.

Čuveni golman David de Hea i poznata pevačica Edurne Garsija su odlučili da se razvedu.

De Hea i Garsija su se upoznali krajem 2010. godine na jednom humanitarnom božićnom snimanju, a nedugo nakon toga su započeli vezu.

Pogledajte kako izgleda Edurne Garsija:

1/6 Vidi galeriju Edurne Garsija Foto: Instagram/edurnity

Daljina napravila problem

Prvi problem je nastao kada je 2011. godine De Hea iz Atletiko Madrida prešao u Mančester junajted. Edurne se golmanu u Mančesteru pridružila tek 2018. godine.

Par je 2021. godine dobio ćerku Janaj, a venčao se u julu 2023. godine u privatnoj ceremoniji na Menorki.

Godinu dana kasnije nekadašnji reprezentativac Španije je iz Mančestera prešao u Fiorentinu, a od tada kao porodica žive razdvojeno, pošto Edurne i Janaj borave u Španiji.

Prema navodima španskih medija, De Hea je bio taj koji je prelomio i predložio razdvajanje.

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