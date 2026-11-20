SRBIJA SAZNAJE PROTIVNIKA U BARAŽU: Orlovi povlašćeni na izvlačenju, mogu na Bosnu, Mađarsku...
Žreb će biti održan u sedištu UEFA u Nionu sa početkom od 12 časova.
Reprezentacija Srbije se nalazi u šeširu koji je namenjen povlašćenim ekipama zajedno sa Danskom, Hrvatskom i Velsom.
Mogući protivnici Orlova su nepovlašćeni timovi, odnosno ekipe koje su bile drugoplasirane u B diviziji: Slovenija, Bosna i Hercegovina, Mađarska i Republika Irska.
Slavni fudbaler na žrebu
Nekadašnji fudbaler i reprezentativac Portugala, šampion Evrope iz 2016. godine, Adrijen Silva, učestvovaće na žrebu.
Šta se još izvlači?
Pored žreba za baraža za ostanak u A ligi, biće održan i žreb za četvrtfinale, ali i za baraž B lige
U četvrtfinalu će igrati Francuska, Nemačka, Engleska, Portugal, Belgija, Holandija, Španija i Norveška.
U baražu za B ligu igraće Škotska, Ukrajina, tzv. Kosovo, Poljska, Belorusija, Kipar, Farska Ostrva i Estonija.