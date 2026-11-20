Slušaj vest

Britanski list Gardijan sastavio je izbor fudbalera koji su kroz istoriju najviše obeležili pojedine brojeve na dresovima od 1 do 50. Trojica autora odabrala su po jednog igrača za svaki broj na osnovu njihove povezanosti sa brojem, ostvarenih uspeha i razloga zbog kojih su ga nosili.

Među odabranima se našao i srpski fudbaler Lazar Marković (32), kojem je pripao broj 50, dok na spisku nema jednog od najvećih fudbalera svih vremena, Lionela Mesija.

Zašto je Lazar Marković „gospodin pedesetica“?

Marković je izdvojen kao igrač koji je najviše obeležio broj 50, a u obrazloženju Gardijana se navodi:

„Još jedan zicer, s obzirom na očekivano skroman izbor za ovaj broj i činjenicu da ga je Marković nosio tokom većeg dela svoje duge, nomadske karijere. Prvi put ga je zadužio kada se probio u prvi tim beogradskog Partizana 2011. godine, a nastavio je da ga nosi i u Benfiki i Liverpulu, kao i u Fenerbahčeu, Halu i Anderlehtu - gde je otišao na pozajmicu tokom boravka na Enfildu - pre nego što ga je ponovo uzeo po stalnom povratku u Partizan 2019. godine. Srpski krilni napadač ga je od tada nosio i u Gazijantepu, Trabzonsporu, Banijasu i Apolonu iz Limasola. Marković u svom trenutnom klubu, Čukaričkom, nosi osmicu, ali je u duši, sasvim jasno, 'gospodin pedesetica'.“

1/7 Vidi galeriju Lazar Marković u dresu Čukaričkog Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Maradona ispred Mesija, Pelea i Puškaša

Veliku pažnju privukao je izbor za čuvenu „desetku“, gde je prednost data Dijegu Maradoni ispred Lionela Mesija, Pelea i Ferenca Puškaša.

Kako su autori objasnili, broj 10 za Maradonu nije bio samo oznaka na dresu, već deo njegovog identiteta i argentinske fudbalske kulture, a taj broj je imao i istetoviran na leđima. Upravo je to razlog zbog kojeg Mesi nije uvršten među 50 odabranih - lista nije sastavljana kao poredak najboljih igrača u istoriji, već kao subjektivan i zabavan pregled fudbalera koji su dali najveći pečat određenom broju.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

U izboru i Ivan Perišić

Od igrača iz regiona na listi se našao i reprezentativac Hrvatske Ivan Perišić, kao najznačajniji nosilac broja 44. Tokom karijere je bio snažno vezan za broj četiri, koji je nosio u više varijanti - kao 4, 14 i 44.

Broj 44 nosio je u Klub Brižu, Borusiji Dortmund i Interu.

Po dolasku u milanski klub u avgustu 2015. godine, četvorku nije mogao da uzme jer ju je Inter godinu dana ranije povukao u čast Havijera Zanetija (koji je u ovom izboru izabran za najboljeg igrača sa brojem 4).

Prema navodima Gardijana, jedini ozbiljniji konkurent za broj 44 bio mu je bivši italijanski reprezentativac Masimo Odo.

Najveći deo klupske karijere Perišić je proveo upravo u Interu, sa kojim je osvojio titulu prvaka Italije, dva Kupa i Superkup, a igrao je i za Bajern, Totenhem i Hajduk, pre dolaska u svoj sadašnji klub, holandski PSV.

BONUS VIDEO: