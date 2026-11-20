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Selektor Srbije, Veljko Paunović po odgledanom žrebu za baraž Lige nacija izneo je svoje utiske.

Rival Srbije u bici za opstanak u A diviziji biće selekcija Mađarske.

- Objektivno, Mađarska je jak rival, kvalitetna reprezentacija. Svaki protivnik koji nam je mogao pasti u žrebu predstavljao bi prepreku, posebno imajući u vidu rezultate i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Moramo da shvatimo da nismo u poziciji da bilo kome pretimo. Iz naše perspektive, svakog rivala moramo da posmatramo kao snažnog, a mi smo ti koji treba da dokažemo sopstveni kvalitet.

Krajnji je trenutak da shvatimo ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi naš fudbal i naša reprezentacija. Moramo da iskoristimo ovaj period i šansu koju imamo protiv jedne od najjačih reprezentacija koje su mogle da nam padnu. Potrebna nam je snažna fudbalska reakcija - rekao je Paunović.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Mađarska je u poslednjih nekoliko godina izgradila prepoznatljiv stil igre i ostvarila zapažene rezultate. Njena velika prednost je i kontinuitet rada sa istim selektorom, Markom Rosijem, koji je na kormilu od 2018. godine. Kako gledate na njihov napredak?

- U današnjem fudbalu veoma su važni i infrastruktura i struktura sistema. Mađarska je u svemu tome pokazala ogroman napredak u poslednjih nekoliko godina. Mnogo su radili, gradili sebe i svoj fudbalski identitet. Bili su u A diviziji, zatim ispali u B, a sada su ponovo na pragu povratka u elitno društvo. To pokazuje da imaju kontinuitet igre i rezultata. Još jedna potvrda da sistem daje rezultat.

Prvu utakmicu igramo u gostima, a revanš u Srbiji. Koliko je važno to što ćemo odluku o ostanku u A diviziji imati priliku da tražimo pred domaćom publikom?

- Veoma je važno, ali pre svega moramo da vidimo šta ćemo uraditi u gostima. Imao sam priliku da igram mnogo plej-of utakmica, u Meksiku, kao i sa Ovijedom u borbi za ulazak u Primeru. Znam koliko je važna prva utakmica. Posle toga dolazi revanš, koji bi trebalo da igramo pred našom publikom, ali pred pravom publikom i u pravom fudbalskom ambijentu.

Koliko će biti značajno iskustvo iz prethodnih međusobnih utakmica sa Mađarskom, posebno dva poraza u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine?

- Ovaj baraž sa Mađarskom mora i treba da bude apsolutno drugačiji od onoga što se dogodilo u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Ovo je prilika da probudimo strast koja nas je uvek krasila, a koja se u poslednje vreme nekako izgubila. Ovaj dvomeč treba da shvatimo i kao priliku za revanš za poraze iz prethodnog kvalifikacionog ciklusa.

Sa Mađarskom smo imali problema i u jednom od prethodnih ciklusa Lige nacija. Sve to treba da nam bude poslednja opomena kada je reč o našem reprezentativnom fudbalu. Istorijski gledano, Mađari nam ne leže i upravo zato moramo još više da pojačamo želju za pobedom i revanšom - zaključio je selektor Veljko Paunović u prvoj reakciji posle žreba u Nionu.