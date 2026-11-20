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Koliko bi danas bila jaka fudbalska reprezentacija Srbije da su svi talentovani igrači srpskog porekla, koji su tokom karijere izabrali druge nacionalne selekcije, obukli dres „orlova“?

Pitanje koje se godinama provlači kroz fudbalske razgovore ponovo je aktuelno, a povod je biser norveškog i srpskog fudbala Gabriel Rajković. Da li je on novi na spisku asova koje smo propustili? Saznaćemo vrlo brzo, a do da jedan pogleda ka istoriji.

1/7 Vidi galeriju Gabrijel Rajković Gabriel Rajković Foto: SIMENSEN/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia, Frode Arnesen / Alamy / Profimedia

Od iskusnih reprezentativaca koji su napravili ozbiljne karijere širom Evrope, do mladih fudbalera koji tek treba da dostignu svoj maksimum, spisak igrača koji su mogli da predstavljaju Srbiju prilično je impresivan.

Neka imena predstavljaju zaista velike propuštene prilike, neka su imala drugačiji fudbalski put, dok je kod pojedinih odluka o reprezentativnoj budućnosti doneta veoma rano. Ipak, zajedničko im je da su njihovi koreni povezani sa našim prostorima, a da danas nastupaju ili su nastupali za druge nacionalne timove.

Na spisku se, između ostalih, nalaze Milan Borjan, Stefan Bajčetić, Adam Marušić, Miloš Degenek, Aleksandar Dragović, Lun Srdanović, Miloš Kerkez, Relja Obrić, Filip Ugrinić, Rade Krunić, Mirko Ivanić, Lijanko Vojnović, Aleksandar Pavlović, Marko Arnautović, Saša Kalajdžić…

Marin, Misimović, Krkić… Imali smo ozbiljnih propusta i pre deceniju i malo više. Pre svega to se odnosi na trio igrača koji su bili u žiži u svom najboljem periodu karijera – Marko Marin, Zvjezdan Misimović i Bojan Krkić.

Sigurno smo da je bar jedan mogao da bude privoljen da obuče dres naše reprezetancije…

Posebno zanimljivo je to što se na ovoj listi nalaze fudbaleri različitih generacija, profila i pozicija. Od golmana i defanzivaca, preko kreativnih vezista, do napadača koji su mogli da predstavljaju ozbiljnu konkurenciju u ofanzivnom delu reprezentacije.

Među najzvučnijim imenima svakako su Aleksandar Pavlović, vezista Bajerna i reprezentativac Nemačke, Miloš Kerkez, koji je izabrao Mađarsku, kao i Adam Marušić, standardni član reprezentacije Crne Gore. Tu su i Marko Arnautović, jedan od najpoznatijih austrijskih fudbalera prethodnih godina, te Aleksandar Dragović, koji je ostavio dubok trag u reprezentaciji Austrije.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Pavlović na meču protiv Srbije 1.10.2026 Foto: Michelle Luka / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Svoje mesto na spisku imaju i Milan Borjan, koji je branio za Kanadu, Miloš Degenek, reprezentativac Australije, kao i Saša Kalajdžić, napadač koji je trenutno zvezda Austrije.

Stefan Bajčetić, fudbaler srpskih korena koji je prošao mlađe selekcije Španije, takođe je jedno od imena oko kojih se u prošlosti vodila priča o mogućnosti da zaigra za Srbiju.

Posebnu pažnju privlače i mlađi igrači. Lun Srdanović, koji je izabrao Švajcarsku, Relja Obrić, kao i Filip Ugrinić, još su jedan podsetnik koliko je važno na vreme prepoznati i pratiti fudbalere koji imaju potencijal da jednog dana budu deo seniorske reprezentacije.

Dva asa sa Marakane su svakako na listi – Krunić i Ivanić. Nema sumnje da bi oni u određenom periodu karijera bili važni za srpski državni tim, ali…

Naravno, ne može se za svakog od njih reći da je Srbija napravila istu grešku. Neki su se opredelili za zemlju u kojoj su rođeni i fudbalski stasavali, neki su ranije dobili priliku u drugim reprezentacijama, a kod pojedinih je bilo i propuštenih prilika da se na vreme reaguje.

KOGA SMO SVE PROPUSTILI OD AKTUELNIH FUDBALERA?

Milan Borjan

Stefan Bajčetić

Adam Marušić

Miloš Degenek

Aleksandar Dragović

Lun Srdanović

Miloš Kerkez

Relja Obrić

Filip Ugrinić

Rade Krunić

Mirko Ivanić

Lijanko Vojnović

Aleksandar Pavlović

Marko Arnautović

Saša Kalajdžić