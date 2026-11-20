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Adrijen Silva na žrebu za Ligu nacija

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Reprezentacija Srbije je grupu završila sa šest poraza iz isto toliko utakmica, ali je zahvaljujući lošim rezultatima drugih reprezentacija stigla do baraža i u martu će imati priliku da obezbedi ostanak u elitnom rangu ovog takmičenja.

Na žrebu održanom u Nionu određeno je da će Srbija za protivnika imati Mađarsku.

Kuglice je izvlačio proslavljeni fudbaler Adrijen Silva, bivši reprezentativac Portugala koji je 2016. godine osvojio Evropsko prvenstvo.

1/4 Vidi galeriju Adrijen Silva na žrebu za Ligu nacija Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Nakon što je Portugalac izvukao Srbiju i, tako je "poslao" Mađarskoj tokom prenosa izvlačenja prikazan je Veljko Paunović.

Pogledajte kako je reagovao selektor Srbije kada je saznao protivnika:

00:35 Reakcija Veljka Paunovića na žrebu za Ligu nacija Izvor: UEFA

Mađari 37. na svetu

Mađarska trenutno zauzima 37. mesto na FIFA rang listi, a do baraža je došla kao drugoplasirana ekipa u grupi 2 B Lige nacija.

Naše severne komšije su loše otvorile grupu - porazom od Ukrajine na domaćem terenu i remijem sa Severnom Irskom.

Usledile su pobede protiv Gruzije, Ukrajine i još jednom Gruzije, a onda u meču odluke remi u Budimpešti sa Severnom Irskom koja je grupu završila sa 12 bodova, jednim više od Mađarske.

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