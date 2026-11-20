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Na događaju koji je Srbija čekala punu 41 godinu, takmičenju za koje vizu nisu izborile ni takve fudbalski razvijene zemlje kao što su Engleska, Portugal ili Nemačka, Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, jedna generacija igrača došla je po svoje snove. Klasa igrača rođena 2009/10. koju sa velikim uspehom vodi selektor Igor Matić već je ostvarila ono što na početku svojih karijera nisu mnoga, kasnije, velika fudbalska imena. Oči fudbalskog sveta od 19. novembra do 13. decembra uperene su ka Kataru i Dohi gde planeta polako upoznaje igrače koji će obeležiti narednih 15-20 godina ove igre.

Srbija se nalazi u veoma zahtevnoj grupi sa Hondurasom, Japanom koji je šampion Azije i Kolumbijom, zvanično najboljom reprezentacijom Južne Amerike u ovom uzrastu. Prvi rival našim kadetima biće Honduras, u subotu 21. novembra od 13,30 po srednjeevropskom vremenu (15,30 lokalnom). Orlići su u Dohi odradili tri treninga, posle priprema koje su imali u Srbiji (Ub), utisak je da spremno očekuju start na šampionatu sveta.

"Privilegija je biti deo ovog takmičenja, jer Srbija prvi put učestvuje na Prvenstvu sveta. Ako znamo da ima 48 selekcija, samo 11 iz Evrope, a da plasman nisu obezbedili Englezi koji su bili svetski prvaci, Švajcarci koji su prošle godine osvojili šampionat, Austrija koja je bila finalista, pa jedna Holandija, Nemačka…onda je svakako utisak još bolji što smo se izborili za dolazak u Katar. Verujem da ćemo naš fudbal da reprezentujemo na pravi način, sve ćemo da uradimo da obradujemo i naše porodice i naciju. Da igramo jedan dobar fudbal, ali pre svega da momci uživaju na jednom ovako velikom takmičenju", rekao je selektor Igor Matić koji deli mišljenje ostalih učesnika o samoj organizaciji šampionata.

1/9 Vidi galeriju U17 reprezentacija Srbije u Dohi Foto: Fss

"Uslovi koji su nas sačekali su fenomenalni, od same organizacije do terena koji se nalaze u perfektnom stanju. Sve je zaista na jednom vrhunskom nivou".

Srbija se nalazi u jednoj od najtežih grupa, a start je uvek veoma važan pred nastavak takmičenja.

"Da, imamo veoma izazovnu, zahtevnu grupu. Različiti stilovi, različita kultura fudbala. Igračima stalno govorim da idemo korak po korak, fokus je samo na prvoj narednoj utakmici. Honduras je bio učesnik i na prošlom šampionatu, imaju iskustvo više u odnosu na nas. Sve respektujemo, oni su dobra, organizovana selekcija i ofanzivno i defanzivno, ali mi verujemo u sebe, svoj kvalitet. Verujem da možemo da napravimo dobar rezultat na startu takmičenja. Ne volim izraz „važno“, jer u fudbalu je sve važno, ali prva utakmica može da nam pokaže mnogo stvari za dalji tok takmičenja", ne ostavlja dilemu selektor Igor Matić.

I kapiten Savo Radanović, ispred sjajne grupe momaka, ističe da svi jedva čekaju prvi meč na šampionatu.

"Ambijent u reprezentaciji je jako dobar već više od godinu dana koliko smo zajedno. Ovde su uslovi sjajni, počev od hotela pa do terena, same organizacije. Pred nama je Honduras, znamo koliko je važno dobro početi svaki turnir. Spremni smo, verujemo u dobar rezultat. Šta bih poručio saigračima? Da budu svoji, uživaju na terenu i naravno, da daju svoj maksimum", zaključio je Savo Radanović.

Koordinator mlađih selekscija stigao u Dohu

Srpska ekspedicija u Kataru se kompletirala. U Dohu je stigao Predrag Rogan, koordinator mlađih selekcija Fudbalskog savza Srbije. Prethodnih dana boravio je sa novom generacijom U17 u Portugalu, gde su izabranici selektora Radovana Krivokapića u konkurenciji domaćina, Bugarske i Andore, uverljivo obezbedili plasman u drugi krug kvalifikacija.

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