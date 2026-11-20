FANTASTIČNE IGRE ZA MALME I CRNU GORU DONOSE I VELIKI TRANSFER! Andrej Đurić na radaru brojnih klubova
Sezona u Švedskoj privodi se kraju, a verovatno i misija Andreja Đurića (23) u Malmeu. Najbolji igrač najvećeg kluba u toj državi nalazi se pred dodatnim iskorakom u karijeri.
Bivši štoper Crvene zvezde je ubedljivo najbolje ocenjeni igrač Malmea u sezoni (21 utakmica, jedan gol), pa nije čudo da na njegovu adresu stižu ponude iz jačih evropskih liga, Azije i SAD.
Reprezentacija
Interesovanje je pojačano posle odličnog reprezentativnog nastupa za Crnu Goru, dao je zapažen doprinos ulasku u B diviziju Lige nacija i obezbeđivanju plasmana u baraž za istorijski plasman na EURO.
Selektor Mirko Vučinić ne samo da je pružio šansu mladom štoperu da debituje za Crnu Goru, nego se i ozbiljno oslonio na njega u utakmicama.
Igrao je oba meča sa najvećim rivalom u grupi Jermenijom, a onda i na meču sa Letonijom učvrstio odbranu kad je ekipa ostala sa desetoricom.
Nema sumnje da su ispred Đurića godine igranja za reprezentaciju, a početkom 2027. ili ranije se očekuje u novom klubu.
Zarada
Malme ima priliku da zaradi, doveo ga je za 1.500.000 evra iz Crvene zvezde leta 2025, a sada mu je tržišna vrednost veća.
Đurić je ove sezone za Malme propustio samo nekoliko utakmica zbog kartona, menjali su se u klubu treneri, ali svaki je u njemu video prvu defanzivnu opciju.