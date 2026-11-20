Kurtoa (34) je nedavno saopštio da neće više braniti za Belgiju, pa će se do kraja karijere posvetiti isključivo klupskom fudbalu
Fudbal
OSTAO "KRALJEVIĆ": Golman Reala Tibo Kurtoa potpisao novi ugovor
Slušaj vest
Golman Reala Tibo Kurtoa potpisao je novi ugovor, saopštili su danas čelnici "kraljevskog kluba".
Golamn Real Madrida - Tibo Kurtoa Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
"Real i Kurtoa su se složili da produže ugovor do 30. juna 2028. Kurtoa se pridružio Realu 2018. godine. U devet sezona u našem dresu, odigrao je 348 utakmica i osvojio 14 titula: dve Lige šampiona, tri Svetska klupska prvenstva, dva UEFA Superkupa, tri titule La Lige, Kup Kralja i tri Superkupa Španije", stoji u objavi Reala.
Kurtoa (34) je nedavno saopštio da neće više braniti za Belgiju, pa će se do kraja karijere posvetiti isključivo klupskom fudbalu.
Reaguj
Komentariši