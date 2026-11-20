"Real i Kurtoa su se složili da produže ugovor do 30. juna 2028. Kurtoa se pridružio Realu 2018. godine. U devet sezona u našem dresu, odigrao je 348 utakmica i osvojio 14 titula: dve Lige šampiona, tri Svetska klupska prvenstva, dva UEFA Superkupa, tri titule La Lige, Kup Kralja i tri Superkupa Španije", stoji u objavi Reala.