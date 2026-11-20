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Reprezentativac Francuske poslednji meč odigrao je u polufinalu Svetskog prvenstva protiv Španije.

1/4 Vidi galeriju Arsenal - Čelsi Foto: Alastair Grant/AP, ANDY RAIN/EPA

Četiri meseca kasnije, Saliba je ponovo spreman da zaigra, a mogao bi da dobije priliku već u subotu, kada Arsenal gostuje Njukaslu u 18.30.

"Spreman je. U dobrom je stanju. Želimo postepeno da povećavamo njegovu minutažu. Odigrao je dve utakmice, jednu iza zatvorenih vrata i jednu zvaničnu, i pokazao se veoma dobro", rekao je Arteta na poslednjoj konferenciji za medije.

Jedan od najboljih štopera sveta u poslednjih nekoliko godina još nije nastupio za prvi tim Arsenala ove sezone.

Vratio se treninzima pre tri nedelje, a 8. novembra odigrao je 45 minuta za ekipu do 21 godine protiv Aston Vile.

Tokom njegovog odsustva, Arsenal je angažovao Ezrija Konsu iz Aston Vile.

Engleski štoper brzo je uspostavio odličnu saradnju sa Gabrijelom Magaljaešom, pa se Salibin izostanak nije previše osetio.

Ipak, povratak francuskog reprezentativca predstavljaće značajno pojačanje za Artetu, koji će sada imati težak zadatak da pronađe najbolju kombinaciju u poslednjoj liniji tima.

Sa druge strane, ima i loših vesti. Još će morati da sačeka na povratak Bukaja Sake.

"Imali smo još jednu proveru. On dobro napreduje, ali reč je o povredi koja zahteva oko osam nedelja oporavka. Prošle su, čini mi se, četiri nedelje, tako da će proći još neko vreme pre nego što se vrati u tim", objasnio je Arteta.