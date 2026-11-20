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Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je Mađarsku za protivnika u baražu za plasman u A diviziju Lige nacija, a žreb u Nionu izazvao je veliko oduševljenje u susednoj zemlji.

Mađarski navijači i mediji nisu krili zadovoljstvo nakon što je odlučeno da će se izabranici Marka Rosija za mesto u elitnom rangu takmičenja boriti upravo protiv Orlova. Razlog za optimizam leži i u činjenici da su među potencijalnim rivalima bili Hrvatska, Danska i Vels.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Ugledni sportski dnevnik "Nemzeti Sport" objavio je tekst pod naslovom u kojem ističe da su Mađari konačno dočekali duel sa Srbijom. Posebno su podsetili na veliku anketu u kojoj su njihovi čitaoci birali protivnika kojeg bi najviše želeli u baražu.

Od ukupno 7.650 učesnika ankete, čak 3.512, odnosno 46 odsto, izabralo je Srbiju. Vels je dobio 3.200 glasova (42 odsto), dok su Danska sa 475 i Hrvatska sa 463 glasa ostale daleko iza.

Ni portal "Indeks" nije skrivao zadovoljstvo ishodom žreba. Mađarski medij ocenio je da je njihova reprezentacija dobila najlakšeg protivnika, uz opasku da se u Srbiji već govori o paklenom žrebu i strahu od dvomeča.

Ipak, novinar Balint Perlai ukazao je i na to da rezultati Srbije u grupnoj fazi ne daju kompletnu sliku, s obzirom na to da su Orlovi nastupali u izuzetno zahtevnoj grupi A divizije.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Dodatni razlog za mađarski optimizam predstavlja međusobni skor dve selekcije u prethodnih šest godina. Na pet odigranih utakmica Mađarska je ostvarila tri pobede, Srbija jednu, dok je jedan susret završen bez pobednika.

Posebno se pamte kvalifikacioni dueli za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, kada su Mađari slavili u oba susreta identičnim rezultatom – 2:1. Tada su osvojili prvo mesto u grupi, dok je Srbija kao drugoplasirana izborila plasman na završni turnir.

Ipak, prošli rezultati neće odlučivati o tome ko će naredne godine izboriti mesto u A diviziji.

Prvi meč baraža na programu je 25. marta 2027. godine u Budimpešti, dok je revanš zakazan za 28. mart u Beogradu. Orlovi će tako imati priliku da pred domaćom publikom pokušaju da nadoknade eventualni zaostatak iz prvog susreta i izbore plasman u elitni rang Lige nacija.

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