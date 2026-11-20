INDEKS UDARIO NA SRBIJU! Smeju se "orlovima" posle žreba za baraž Lige nacija - vreme je da ih demantujemo?
Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je Mađarsku za protivnika u baražu za plasman u A diviziju Lige nacija, a žreb u Nionu izazvao je veliko oduševljenje u susednoj zemlji.
Mađarski navijači i mediji nisu krili zadovoljstvo nakon što je odlučeno da će se izabranici Marka Rosija za mesto u elitnom rangu takmičenja boriti upravo protiv Orlova. Razlog za optimizam leži i u činjenici da su među potencijalnim rivalima bili Hrvatska, Danska i Vels.
Ugledni sportski dnevnik "Nemzeti Sport" objavio je tekst pod naslovom u kojem ističe da su Mađari konačno dočekali duel sa Srbijom. Posebno su podsetili na veliku anketu u kojoj su njihovi čitaoci birali protivnika kojeg bi najviše želeli u baražu.
Od ukupno 7.650 učesnika ankete, čak 3.512, odnosno 46 odsto, izabralo je Srbiju. Vels je dobio 3.200 glasova (42 odsto), dok su Danska sa 475 i Hrvatska sa 463 glasa ostale daleko iza.
Ni portal "Indeks" nije skrivao zadovoljstvo ishodom žreba. Mađarski medij ocenio je da je njihova reprezentacija dobila najlakšeg protivnika, uz opasku da se u Srbiji već govori o paklenom žrebu i strahu od dvomeča.
Ipak, novinar Balint Perlai ukazao je i na to da rezultati Srbije u grupnoj fazi ne daju kompletnu sliku, s obzirom na to da su Orlovi nastupali u izuzetno zahtevnoj grupi A divizije.
Dodatni razlog za mađarski optimizam predstavlja međusobni skor dve selekcije u prethodnih šest godina. Na pet odigranih utakmica Mađarska je ostvarila tri pobede, Srbija jednu, dok je jedan susret završen bez pobednika.
Posebno se pamte kvalifikacioni dueli za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, kada su Mađari slavili u oba susreta identičnim rezultatom – 2:1. Tada su osvojili prvo mesto u grupi, dok je Srbija kao drugoplasirana izborila plasman na završni turnir.
Ipak, prošli rezultati neće odlučivati o tome ko će naredne godine izboriti mesto u A diviziji.
Prvi meč baraža na programu je 25. marta 2027. godine u Budimpešti, dok je revanš zakazan za 28. mart u Beogradu. Orlovi će tako imati priliku da pred domaćom publikom pokušaju da nadoknade eventualni zaostatak iz prvog susreta i izbore plasman u elitni rang Lige nacija.
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