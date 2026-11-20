Slušaj vest

Selektor Igor Matić odabrao je fudbalere, većinom iz Superlige Srbije, neke i koji imaju ozbiljne minute u seniorskom fudbalu kako bi se takmičili sa najboljima u uzrastu, a žreb je Orlove spojio sa Hondurasom, Japanom i Kolumbijom.

1/16 Vidi galeriju Mlada fudbalska reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Poznata je i satnica, kao i datumi.

Orlići počinju 21. novembra, a prvi duel je protiv ekipe Hondurasa u subotu, 21. novembra. Utakmica je na programu od 13 časova i 30 minuta.

Onda će Srbija imati pauzu od tri dana, pa će igrati protiv Japana od 14 časova i 30 minuta u utorak, 24. novembra, a na kraju će igrati protiv Kolumbije tri dana kasnije (27. novembra) od 14 časova u Dohi.

Na ovom turniru učestvuje 48 selekcija, a ceo šampionat se igra u kompleksu "Aspire Zone" u Al Rajanu i Dohi. Po dve najbolje selekcije iz svake od 12 grupa, kao i osam najbolje trećeplasiranih selekcija će proći u nokaut fazu.