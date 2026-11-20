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Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je da postoji put do pobede nad OFK Beogradon na Karaburmi u 16. kolu Super lige Srbije, ali da neće biti lak.

1/7 Vidi galeriju Novi Pazar - Crvena zvezda 2015. Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©, Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

"OFK Beograd je najteži protivnik od mog povrataka. Jako ih cenim, poštujem i respektujem, pa mi je neverovatno gde se sa takvim timom nalaze na tabeli. Protiv Crvene zvezde i Vojvodine odigrali su ravnopravno. Čak su i u Surdulicu mogli da dobiju. To nas poziva na oprez", rekao je Lalatović.

Utakmica na Omladinskom stadionu zakazana je za subotu od 17 časova.

Novi Pazar sa 19 bodova zauzima osmo mesto na tabeli, dok je OFK Beograd na 12. poziciji sa 11 bodova.

"Biće zahtevna i teška utakmica. Neke od njihovih igrača voleo bih da imam uvek u svom timu. Raduje me atmosfera kod nas, svi smo kao jedna porodica. Kada se porodica drži, uspeh mora da dođe, a kada se raspadne - raspada se sve. Trenutno imamo jako čvrstu porodicu", ocenio je Lalatović.

Oporavljeni krilni fudbaler Novog Pazara Matija Malekinušić trebalo bi da upiše prvi start u tekućoj sezoni.

"Mi smo se spremali, mislim da možemo da budemo opasan protivnik. Čeka nas muška utakmica. Ispunimo li sve zahteve što se stave pred nas, ne sumnjam da ćemo pobediti", rekao je Malekinušić.