Slušaj vest

Crvena zvezda se nakon reprezentativne pauze vraća obavezama u Superligi Srbije, ali ne i u kompletnom sastavu. Crveno-beli će u subotu od 14.00 na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Radnik iz Surdulice u okviru 16. kola domaćeg prvenstva, a trener Albert Rijera suočava se sa ozbiljnim kadrovskim problemima.

Španski stručnjak je na konferenciji za medije govorio o zdravstvenom stanju čak osmorice fudbalera, a među njima je i Marko Arnautović, koji zbog bolesti neće biti u konkurenciji za predstojeći susret.

1/11 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Www.crvenazvezdafk.com

Rijera nije krio nezadovoljstvo situacijom u igračkom kadru, posebno jer se očekivalo da će reprezentativna pauza doneti određeno olakšanje.

- Imam dobre i loše vesti, pa ću početi od loših. I posle reprezentativne pauze imamo veliki broj povređenih igrača. Bamba još nije na raspolaganju, a Elšnik će, po svemu sudeći, propustiti naredne dve ili tri utakmice. Ristić i Lukasen se još nisu oporavili, dok Čam ima problema sa pubičnom regijom. Katai je takođe povređen i ne znamo kada će se vratiti. Avdić napreduje i uskoro će početi da radi određene vežbe sa prvim timom. Na kraju, tu je Arnautović, koji je od utorka bolestan. Imao je temperaturu, ni danas se nije osećao dobro i još je kod kuće. Neće biti spreman za ovu utakmicu - otkrio je trener Crvene zvezde.

On je priznao da zgusnut raspored ostavlja posledice na ekipu, ali je istovremeno naglasio da i stručni i medicinski štab moraju da pronađu način da bolje reaguju u pojedinim situacijama.

- To nije situacija kakvu želimo. Neke povrede su posledica velikog broja utakmica, jer igramo na svaka tri ili četiri dana. Ipak, siguran sam da u pojedinim stvarima možemo bolje da reagujemo kao stručni i medicinski tim. Pre svega, moramo na vreme da znamo šta se dešava. Trenutno imamo mnogo povređenih igrača, ali to je realnost. Želim da razmišljam pozitivno i tražim rešenja. Imamo dovoljno fudbalera za utakmicu i siguran sam da ćemo odigrati dobro.

Ipak, nisu sve vesti iz Zvezdinog tabora loše. Rijera je istakao da je odnos između igrača i stručnog štaba na najboljem nivou od njegovog dolaska u klub, što smatra veoma važnim pred nastavak sezone.

- Dobra vest je da trenutno osećam najbolju povezanost između stručnog štaba i igrača otkako sam ovde. Sve se bolje upoznajemo, a kao što volim da kažem, prvo upoznajemo čoveka, pa tek onda fudbalera. Tako je mnogo lakše sarađivati. Atmosfera je fantastična. Naravno, pojedini igrači žele veću minutažu, ali ne mogu svi da igraju. Ne mogu istovremeno da koristim 20 fudbalera, moram da biram i donosim odluke. Sve ostalo je na izuzetnom nivou i ovo je naš najbolji period otkako sam došao.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Rijera želi osvetu Radniku za dva remija

Crveno-bele očekuje duel sa ekipom protiv koje su u prethodna dva susreta ostali bez pobede, pa je motivacija dodatno naglašena. Rijera je svestan da Radnik poseduje veoma organizovanu odbranu i da će Zvezda morati da podigne nivo igre u završnoj trećini terena.

- Motivisani smo da pobedimo ekipu protiv koje smo u poslednje dve utakmice igrali nerešeno. Radnik ne prima mnogo golova, dobro se brani i veoma je kompaktan. Pokušaće da nam oteža posao, što nam predstavlja dodatni motiv. Moramo da unapredimo igru, posebno ritam u poslednjoj trećini terena. U prethodnim utakmicama protiv njih nedostajali su nam intenzitet u završnici napada i brži protok lopte. U prvoj i drugoj fazi izgradnje napada bio sam zadovoljan, ali sada želimo da pokažemo napredak i osvojimo tri boda.

Španski trener je posebno analizirao način na koji se Radnik brani, uz napomenu da će njegovi igrači morati da budu strpljivi, brzi i dovoljno pokretljivi kako bi pronašli prostor između linija protivnika.

- Radnik igra čvrsto, zatvara prostor i dobro se brani kao tim. Ne smeta im ni kada moraju da stoje veoma nisko. Na nama je da zatvorimo njihove linije dodavanja, nateramo ih da se kreću i pronađemo prostor. Ove nedelje smo dobro trenirali i spremili se za protivnika koji će pokušati da zatvori sredinu terena. Imamo rešenja za takvu igru.

Govorio je i o tome koliko reprezentativna pauza zaista može da pomogne trenerima u pripremi ekipe, s obzirom na to da veliki broj prvotimaca odlazi na obaveze sa nacionalnim selekcijama.

- Tokom reprezentativne pauze zapravo nemate mnogo više vremena za rad. Ostajete bez 12, 13 ili 15 igrača i možete da trenirate samo sa osam ili deset fudbalera. Igrači su se vratili u četvrtak, pa smo imali dva zajednička treninga, što je bilo dovoljno da pripremimo plan za Radnik. Na početku mog rada predstavio sam im gotovo sve taktičke principe koje želim da primenjujemo. Sada je važno da ih osvežimo i nastavimo da radimo na njima.

Poraz od Vojvodine kao primer za budućnost

Iako je Crvena zvezda u prethodnom susretu poražena od Vojvodine rezultatom 0:1, Rijera smatra da je njegova ekipa u pojedinim segmentima pružila dobru partiju i da upravo takav nivo igre treba da zadrži i dodatno unapredi.

- Protiv Vojvodine smo dobro izgledali i u timskoj odbrani i sa loptom. Takve stvari moramo da zadržimo i nastavimo da ih razvijamo. Ono što ne radimo dovoljno dobro moramo dodatno da uvežbavamo, a ono što funkcioniše treba da ponavljamo.

Rijera o Kruniću: Voleo bih da ostane još deset godina!

Za kraj, trener Crvene zvezde osvrnuo se na produžetak saradnje sa Radetom Krunićem, koji je potpisao novi ugovor do 2028. godine, uz mogućnost produžetka na još jednu sezonu.

Rijera je imao samo reči hvale za iskusnog vezistu, ali je posebno želeo da istakne njegove ljudske i profesionalne kvalitete, koji su, prema njegovom mišljenju, veoma važni za funkcionisanje čitave ekipe.

1/9 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Ne moram mnogo da govorim o Kruniću kao fudbaleru, jer svi znaju njegov kvalitet. Više bih voleo da govorim o njemu kao čoveku i onome što predstavlja za našu grupu. On je profesionalac, odličan saigrač, posvećen i odgovoran. Ima sve karakteristike koje trener želi kod igrača. Posebno cenim takve ljude, jer mi je najvažnije kakav je neko čovek. Iako ima 33 godine i ogromno iskustvo, Rade zna da još može da uči. Spreman je da sluša, radi i pomaže saigračima.

Španski stručnjak je potom kroz šalu poručio da bi voleo da Krunić ostane u Ljutice Bogdana mnogo duže nego što je predviđeno novim ugovorom.

- Jedino sam malo razočaran što je produžio ugovor na samo dve godine, a ne na deset. Rekao sam klubu da bih voleo da mu ponudimo još dužu saradnju. Znam da je posle 30. godine uobičajeno potpisivati ugovore na godinu ili dve, ali s obzirom na to koliko Rade vodi računa o svom telu i kako trenira, siguran sam da može da igra do 40. godine. Veoma sam srećan što ostaje. Moramo da zadržimo najbolje igrače, ali i dobre ljude, jer upravo takvi pojedinci čine velike i uspešne ekipe. Rade je jedan od njih - zaključio je Albert Rijera.

Crvena zvezda će tako protiv Radnika morati da traži put do tri boda bez nekoliko važnih prvotimaca, ali Rijera veruje da njegova ekipa ima dovoljno kvaliteta i rešenja da uspešno odgovori izazovu i prekine seriju remija protiv Surduličana.

BONUS VIDEO: