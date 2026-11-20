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Argentinski fudbaler nastavlja da impresionira partijama u Italiji, a njegova vrednost na tržištu konstantno raste.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia

Niko Paz je u Komu pruža fantastične partije, nakon što je u prethodnoj sezoni na 35 ligaških utakmica postigao 12 golova i upisao sedam asistencija. U aktuelnoj kampanji 2026/27. još je efikasniji, pošto je na 14 klupskih nastupa već zabeležio šest pogodaka i osam asistencija.

Odlične partije pruža i u dresu Argentine, za koju je ove sezone postigao pet golova na pet utakmica. U domovini ga već vide kao jednog od potencijalnih naslednika Lionela Mesija, a bivši argentinski reprezentativac Huan Sebastijan Veron istakao je da Pas radi stvari koje je ranije viđao samo kod Mesija i Dijega Maradone.

Pas je u Komo stigao iz Real Madrida u leto 2024. godine za šest miliona evra. U prvobitnom dogovoru madridski klub zadržao je 50 odsto od naredne prodaje, kao i mogućnost da fudbalera vrati po povlašćenim uslovima, kroz nekoliko otkupnih klauzula.

Međutim, tokom poslednjeg letnjeg prelaznog roka dva kluba ponovo su pregovarala o uslovima saradnje. Komo je pristao da plati dodatnih 60 miliona evra kako bi ukinuo Realovu klauzulu o 50 odsto od buduće prodaje, ali je madridski klub zadržao mogućnost povratka argentinskog fudbalera.

Prema novim uslovima, Real Madrid može da vrati Paza za 80 miliona evra tokom leta 2027. godine. Upravo tu opciju, kako tvrde španski mediji, namerava da iskoristi.