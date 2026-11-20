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Danski mediji ocenili su da je njihova reprezentacija dobila gotovo idealnog protivnika u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Rival Danske biće Bosna i Hercegovina, a pojedine analize daju Dancima čak 78,7 odsto šansi za prolaz.

Portal "Tipsbladet" žreb je nazvao "žrebom iz snova", pozivajući se na analize kuće "Football Meets Data".

Prema njihovim simulacijama, Danska bi bila favorit protiv svih potencijalnih rivala, ali najveće šanse za prolaz ima upravo protiv BiH.

Televizija TV 2 takođe je ocenila da su Danci dobili najbolji mogući žreb, posebno jer su izbegli Mađarsku i Sloveniju, koje smatraju težim protivnicima.

Zanimljivo je da ni danski navijači pre žreba nisu posebno priželjkivali Bosnu i Hercegovinu.

U anketi portala PL Bold samo sedam odsto čitalaca glasalo je za BiH kao željenog protivnika, dok je Mađarska bila ubedljivo prvi izbor.